"Dragon Age Rozgrzeszenie" szybciej niż myślicie! Znamy datę premiery!

Po wielu plotkach i domysłach wreszcie mamy oficjalne potwierdzenie – " Dragon Age: Rozgrzeszenie " zadebiutuje na Netfliksie już 9 grudnia tego roku! Serial animowany, który powstaje we współpracy z BioWare (twórcami wielokrotnie nagradzanej serii gier wideo " Dragon Age "), rozgrywa się w Tevinter i przedstawia drużynę nowych postaci inspirowanych lore " Dragon Age ", w tym: elfy, magów, rycerzy, Qunari, Czerwonych Templariuszy, demony i wiele więcej niespodzianek. Z tej okazji twórcy przygotowali całkowicie nowy zwiastun.Kiedy napad na najpotężniejszego człowieka w Tevinter kończy się fiaskiem, elfia najemniczka Miriam ( Kimberly Brooks ) jest zmuszona do desperackiej walki o przetrwanie. Aby uratować siebie i swoich przyjaciół, Miriam będzie musiała zmierzyć się z tragiczną przeszłością, od której przez całe życie próbowała uciec.Poza świetną animacją serial może pochwalić się wyjątkowo dobrze dobraną obsadą głosową:– Pragmatyczna elfia najemniczka, która uciekła z niewoli w Tevinter. Miriam jest zamknięta w sobie dla wielu, którzy ją znają, ale jej heroiczna natura uzewnętrznia się, gdy jest zmuszona do konfrontacji z narodem, który zniszczył jej życie, oraz z człowiekiem, który stoi za źródłem jej nieszczęścia.– Weteran walki o wolność, Fairbanks, prowadzi bohaterów z serdecznym poczuciem przygody, parą sztyletów i zawadiackim uśmiechem.– Mag rasy Qunari z zamiłowaniem do wybuchów. Qwydion jest otwartą, łatwo rozpraszającą się gadułą, która w zależności od sytuacji może zrównać cały budynek z ziemią lub wyleczyć kaca.– Idealistyczna magini, Hira, ma nadzieję na odnowienie swojego związku z Miriam, jednocześnie kontynuując swoją nieugiętą krucjatę przeciwko Tevinter. Przerażająca tajemnica narazi obie na niebezpieczeństwo.– Pomimo swojego wizerunku czarujący Roland posiada niezrównaną siłę przebicia. Kiedy nadchodzi katastrofa i wszystko wydaje się stracone, Roland jest tak pewny jak ostrze, którym włada.– Krasnoludzki władca fortuny Lacklon jest twardym wojownikiem, urodzonym awanturnikiem, łowcą chwały i tchórzem jedynie do tego stopnia, by mieć pewność, że pozostanie przy życiu.– Urodzony w przywileju i nękany przez tragedię Rezaren widzi siebie jako dobrego człowieka w złym świecie. Inteligentny i charyzmatyczny jest zdeterminowany, by zbudować lepszą przyszłość dla wszystkich w Tevinter, bez względu na cenę.– Obowiązkowa i pracowita Tassia przymyka oko na wszystko, co nie spełnia jej standardów moralnych. Ale nawet ona nie będzie w stanie wiecznie ignorować grzechów Tevinter (i Rezarena)Od czasu debiutu w 2009 roku wielokrotnie nagradzana seria gier wideo wprowadziła graczy do świata Thedas z bogatymi historiami, niezapomnianymi postaciami oraz pięknymi i śmiertelnie niebezpiecznymi miejscami do odkrycia. Następna nadchodząca gra z serii – ", będzie doświadczeniem skoncentrowanym na pojedynczym graczu, które jeszcze bardziej rozwinie tę niesamowitą przygodę.