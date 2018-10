"Droga bez powrotu" zacznie się od nowa

3 2 1



Portal Bloody Disgusting informuje, że trwają prace nad slasherem. To, że tytuł brzmi znajomo, nie jest przypadkiem. Będzie to bowiem rebootz 2003 roku.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że będzie to historia grupy przyjaciół, którzy zrobili sobie wycieczkę po dzikich stępach Zachodniej Wirginii. Tam trafią na wspólnotę zwaną The Foundation, która w izolacji od świata zewnętrznego funkcjonowała jeszcze przed wybuchem wojny secesyjnej. Jej członkowie bardzo nie lubią obcych...Oryginał nie był szczególnie wielkim hitem kasowym. Studio jednak kontynuowało cykl na potrzeby rynku kina domowego. Jego ostatnia część -- miała premierę cztery lata temu.ma wyreżyserować Mike P. Nelson , autor, którego zwiastun znajdziecie poniżej.