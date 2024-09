"Drużyna A(A)" - posłuchaj nowej piosenki Lor z filmu reżysera "Johnny'ego"

Lor - "drugi taniec"

– „drugi taniec" powstał szybko i gdy tylko go napisałyśmy, poczułyśmy, że nie musimy dalej szukać, bo mamy to, czego potrzebowałyśmy i miałyśmy tylko nadzieję, że twórcom filmu też się spodoba. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że tak się stało i nie możemy się doczekać reakcji widzów. Może wstyd się przyznać, ale same płakałyśmy na jednym z pierwszych pokazów – mówią artystki z zespołu Lor.Zarówno „nanana” jak i „drugi taniec” znajdą się na najnowszej płycie zespołu pt. „Żony Hollywood”, której premierę zaplanowano na 11.10.2024.Czwórka uzależnionych krzyżowo alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają w trasę swojego terapeutę. Podróż okazuje się jednak bardziej niebezpieczne niż się spodziewali, bo w ślad za nimi – a raczej za nielegalnie przewożonym alkoholem – podąża również Celniczka, która nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Od tej pory wszystko się komplikuje. Czy Leszkowi, Wioli, Dominikowi, Karolinie i Wojtkowi uda się zakończyć misję, ale też nie ulec słabościom i nie przerwać terapii?