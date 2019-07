"Fire Emblem: Three Houses" już dostępne. Przeczytaj naszą recenzję

Dziś zadebiutowała długo wyczekiwana przez fanów nowa odsłona seriizatytułowana. Trzy wzniosłe domy, które tworzą Officers Academy, elitarną jednostkę, w której studenci uczą się korzystać z broni, magii i specjalnych zdolności. Jako nauczyciel, gracz musi wybrać jeden z trzech domów i poprowadzić swoich uczniów do walk na śmierć i życie. W każdym domu znajdziemy wielu różnych studentów z wyjątkowymi osobowościami i zdolnościami. Ci studenci mogą się integrować, posilać swoje relacje i wspierać się na polu walki.Na naszej stronie pojawiła się już recenzja Anny Rogali, która oceniła ten tytuł na 8/10. Jak pisze w swojej recenzji,Gra trafiła do sprzedaży w dwóch edycjach - standardowej i limitowanej. O ile w standardowej znajdziecie jedynie kartridż z grą, tak dużo bogatsza edycja limitowana to coś co może zainteresować kolekcjonerów i fanów seriiW skład edycji limitowanej wchodzą:- gra- steelbook- pendrive z muzyką z gry- trzy przypinki- artbook