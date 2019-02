Nowa gra Platinum, remake "Zeldy" i więcej - Nintendo Direct

- nowa gra Platinum Games, premiera 30.08.2019- premiera w czerwcu 2019- premiera latem 2019- remake Zeldy z GameBoy'a- premiera 26 lipca 2019- darmowa gra dla abonentów Nintendo Switch Online, już dostępna do pobrania- gra zadebiutuje latem tego roku- kolejna odsłona logicznej platformówki już 26 kwietnia 2019- premiera 12 lipca 2019- premiera 23 kwietnia 2019- aktualizacja dodająca co-opa już dostępna, płatne DLC w marcu- premiera edycji kompletnej jesienią tego roku- gra trafi tylko na Switcha latem tego roku- aktualizacja dodająca nowe misje z postaciami ze Star Foxa już w kwietniu- gra jest w produkcji, więcej informacji w późniejszym terminie- nowa gra Tokyo RPG Factory, twórców- premiera 20 marca 2019- nowa gra twórcy- demo już dostępne do pobrania- demo już dostępne do pobrania- trafi na Switcha latem tego roku- port na Switcha jeszcze w tym roku- trafi na Switcha jeszcze w tym roku- premiera 22 marca 2019- premiera 21 maja 2019- premiera 26 marca 2019- dostępne do pobrania już dzisiaj- trafi na Switcha jeszcze w tym roku