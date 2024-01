"Frankestein": Jacob Elordi w obsadzie filmu Guillermo del Toro. To będzie wielka ekranowa metamorfoza!

"Frankenstein": szczegóły nowej wersji

Getty Images © Amanda Edwards



"Frankenstein": fabuła horroru

NA SKRÓTY: za co kochamy "Frankensteina"?

Zdjęcia mają rozpocząć się w lutym. Frankensteina zagra Oscar Isaac . Ponadto w obsadzie znajdą się Mia Goth Christian Convery . Realizację finansuje Netflix.- mówi reżyser -to wydana w 1818 roku legendarna powieść gotycka pióra Mary Shelley . Jej tytułowym bohaterem jest genialny naukowiec, który rzuca wyzwanie śmierci i z fragmentów ludzkich zwłok tworzy człekokształtnego potwora. Szalony eksperyment ma tragiczne konsekwencje. Odrzucone przez ludzi monstrum postanawia zemścić się na swoim twórcy.Książka Shelley była już wielokrotnie ekranizowana. Jest najsłynniejsza adaptacja to Jamesa Whale'a z 1931 roku z niezapomnianą rolą Borisa Karloffa wcielającego się w monstrum. To właśnie ten film rozpalił wyobraźnię młodziutkiego Guillermo del Toro