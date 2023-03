"On Swift Horses": oto gwiazdorska obsada ekranizacji powieści

"On Swift Horses" – o czym opowie film?

Jacob Elordi, Daisy Edgar-Jones, Will Poulter

Zwiastun filmu "Strażnicy Galaktyki: Volume 3"

), Daisy Edgar-Jones ) i Will Poulter ) to gwiazdy ekranizacji powieści Shannon Pufahl o tytule. W obsadzie pojawią się także Diego Calva ) oraz Sasha Calle ).Akcja powieści rozgrywa się w USA lat 50. Nowi małżonkowie Muriel i Lee rozpoczynają wspólne życie zaraz po powrocie mężczyzny z wojny w Korei. Rodzinny spokój chwieje się, gdy na progu domu staje Julius, hazardzista i młodszy brat Lee. Szybko uformowany trójkąt miłosny zostaje rozerwany, gdy przybysz wyjeżdża do Las Vegas, a Muriel sama zaczyna w sekrecie obstawiać wyścigi konne oraz odkrywa niespodziewaną miłość.) odpowiada za scenariusz filmu. Za kamerą stanie Daniel Minahan , który dotychczas pracował przy produkcjach telewizyjnych. W CV ma m.in. odcinki serialiczyoraz filmową kontynuacjęPrzełomową rolą w karierze Edgar-Jones był występ w serialuna podstawie książki Sally Rooney . Zagrała również w telewizyjnych produkcjachoraz w filmie. Jej ostatni projekt, ekranizacja powieści, to historia młodej kobiety, która zostaje oskarżona o morderstwo przez lokalną społeczność.Rozpoznawalność Elordiemu przyniosła rola Nate’a Jacobsa w serialu HBO. Równolegle występował w projektach innej platformy streamingowej, trylogii filmówrealizowanej dla Netfliksa. Na ekranie pojawił się także m.in. w thrillerzeczy melodramacie Will Poulter ma na swoim koncie role w filmachczy dwie odsłony serii " Więzień labiryntu ". Występował także w serialach. Niedługo oficjalnie dołączy do uniwersum Marvela jako Adam Warlock z filmu