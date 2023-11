"Zmierzch". Reżyserka wybiera, kto powinien zagrać, gdyby remake miał powstać

Jenna Ortega jako Bella?

Bella i Edwarda, jak ich wybrano?

Zwiastun filmu "Zmierzch"

Oczywiście Catherine Hardwicke wypowiedziała standardową formułkę, że jest dziś wielu młodych aktorów, którzy świetnie sprawdziliby się w rolach Belli i Edwarda.W czasie rozmowy wskazała jednak, że Jenna Ortega jest wspaniała i sprawdziłaby się jako Bella. Z kolei Edwarda mógłby zagrać Jacob Elordi Pytanie tylko, czy oni by tego chcieli. Szczególnie Elordi , który ostatnio wyznał w jednym z wywiadów, że otrzymał zaproszenie do roli Supermana w filmie Jamesa Gunna . Odrzucił jednak tę ofertę twierdząc, że Superman jest za mroczny. Ciekawe więc, co powiedziałby o Edwardzie. Jenna Ortega zapewne spodobałaby się wielu fanom książki jako Bella. Problem w tym, że jest obecnie najbardziej rozchwytywaną aktorką swojego pokolenia. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że odeszła z siódmej części, ponieważ zdjęcia kolidowałyby z innymi jej projektami.W innych wywiadach Hardwicke wspomina, że wybór Belli dobył bardzo prosty. Reżyserka zobaczyła Kristen Stewart w zwiastunie filmui już wiedziała, że to jest idealna Bella.Z kolei wybór Edwarda szedł jak po grudzie. Wśród aktorów, którzy przechodzili próby kamerowe z Kristen byli: Jackson Rathbone Ben Barnes i wielu innych. Żaden nie miał tego czegoś. Reżyserka znalazła to dopiero w Robercie Pattinsonie , który trafił na przesłuchanie tylko dlatego, że sam zapłacił za bilet lotniczy (budżet produkcji był tak napięty, że nie można było mu załatwić biletu). Niestety jej wybór nie spodobał się producentom. Uważali, że Pattinson nie ma odpowiedniej urody. Hardwicke postawiła jednak na swoim. Reszta to już historia.to ekranizacja bestsellera dla młodzieży autorstwa Stephenie Meyer . Jego bohaterką jest zagubiona nastolatka Isabella Swan. Kiedy sytuacja rodzinna zmusza ją do przeprowadzki w mgliste okolice Waszyngtonu, nie spodziewa się, że w jej życiu zajdzie jakaś zmiana. W nowej szkole poznaje jednak olśniewająco przystojnego, a jednocześnie tajemniczego i nieodgadnionego Edwarda Cullena. Chłopak jest inteligentny, błyskotliwy i intrygujący, lecz trzyma dziewczynę na dystans. Jak się okaże, Edward ukrywa mroczny sekret...