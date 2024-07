Daniel Brühl kręci film o legendzie niemieckiego tenisa w hitlerowskich czasach

"Break": kim był Gottfried von Cramm?

Felix Kammerer w "Na zachodzie bez zmian"

"Na zachodzie bez zmian" – zwiastun

Von Cramm zapisał się w historii jako jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich tenisistów – jego rekordy zostały pobite dopiero po 50 latach przez Borisa Beckera, Michaela Sticha i Steffi Graf. Oszałamiającą karierę, jaka stała przed nim otworem, przerwała druga wojna światowa i sprzeciw wobec hitlerowskiemu reżimowi, którego nie chciał wspierać – choć ze względu na swoją niebywałą aryjską urodę nadawał się do tego doskonale.Scenariusz powstał na podstawie książki Marshalla Jona Fishera "A Terrible Splendor: Three Extraordinary Men, a World Poised for War". Jego autorem jest Hossein Amini , twórca " Drive " nominowany do Oscara za fabułę " Miłość i śmierć w Wenecji ".Producenci filmu zapewniają, że: