"Furioza" podbija Netflix! Polska produkcja numerem 1 wśród nieanglojęzycznych filmów

"Furioza" hitem na platformie Netflix



Mateusz Damięcki opowiada o swojej metamorfozie w filmie "Furioza"



3 2 1 0





Netflix zaprezentował wczoraj wieczorem listę tytułów, które w minionym tygodniu cieszyły się największą popularnością wśród użytkowników platformy. Miło nam poinformować, że w rankingu nieanglojęzycznych filmów na pierwszym miejscu znalazła się polska " Furioza ".Pomiędzy 4 a 10 kwietnia dramat sensacyjny w reżyserii Cypriana T. Olenckiego wyświetlany był przez blisko 24 miliony godzin. Dla porównania drugą w kolejności argentyńską komedię " Grad " oglądano przez 13,3 mln godzin. " Furioza " znalazła się TOP10 w 74 krajach na całym świecie. Pierwsze miejsce zajęła m.in. w Brazylii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, czy Maroko.W oficjalnej informacji czytamy:W " Furiozie " wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida ( Mateusz Banasiuk ), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika ( Weronika Książkiewicz ) – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat ( Wojciech Zieliński ) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena ( Mateusz Damięcki ). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.