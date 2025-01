Wybieramy najlepsze filmy o kibolach

"The Firm" to stworzony na potrzeby telewizji BBC film, który został wyemitowany w 1989 roku jako część antologii " Screen Two ". Fabuła została oparta o faktyczną grupę pseudokibiców West Hamu o nazwie Inter City Firm. Znany ze swoich późniejszych ról Gary Oldman wciela się w chuligana o pseudonimie Bex, który oprócz walki za swój klub ma też żonę i dziecko. Rozdarty między domem i stadionem chce rozwijać swoją organizację, aby ta mogła walczyć z największymi w Europie i na świecie. Aby osiągnąć ten cel, muszą pokonać swojego największego rywala, gang "The Buccaneers". W obsadzie m.in. Lesley Manville czy Phil Davis , który sześć lat po premierze "The Firm" został reżyserem opisanego wyżej filmu o kibolach " I.D. ".