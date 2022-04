Top 10 tygodnia na Netflix: międzynarodowy sukces "Furiozy" trwa

The In Between

(Sezon 5) Serial " Queen of the South " opowiada historię Teresy Mendozy, dziewczyny handlarza narkotyków, która przez jego interesy zostaje zmuszona do uciekania z rodzinnego Meksyku. Osiada w Dallas i tam od zera buduje własne imperium, stając się czołową importerką nielegalnych substancji na terenie USA.

(Miniserial) " Kim jest Anna? " to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey – podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork – kim tak naprawdę jest Anna Delvey?

(Miniserial) Prezydent Barack Obama objął ochroną więcej terenów i wód publicznych niż jakikolwiek inny prezydent USA w historii, a teraz zaprasza widzów do podziwiania natury w najpiękniejszych parkach narodowych świata. Zrealizowany na pięciu kontynentach serial aż kipi od zachwytu, humoru i optymizmu. Każdy odcinek opowiada historię innego parku narodowego oczami jego dzikich mieszkańców – tych gigantycznych i tych mikroskopijnych – i analizuje naszą zmieniającą się relację z naturą. Od morskich krajobrazów Monterey Bay w Kalifornii po ceglastoczerwoną ziemię kenijskiego Parku Narodowego Tsavo, bujny las deszczowy Parku Narodowego Gunung Leuser w Indonezji i majestatyczne terytoria chilijskiej Patagonii – " Najsłynniejsze parki narodowe świata " zachęcają do odkrywania i eksplorowania, szukania nowych sposobów na pobudzenie tych dzikich miejsc do życia i na zachowanie ich dla następnych pokoleń.

The Ultimatum: Marry or Move On

(Sezon 5) Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Jednak może to wcale nie oznacza, że szczęście się do nich uśmiechnęło... Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. Kto ma krew na rękach? Czy za zabójstwo odpowiada jeden z nowych dzieciaków? Czy może coś innego, co kryje się głęboko pod powierzchnią?