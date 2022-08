"Halloween. Finał" z nowym plakatem i hybrydową dystrybucją

"Halloween" – o czym jest seria Davida Gordona Greena?

Zwiastun filmu "Halloween. Finał"

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie trylogii " Halloween Davida Gordona Greena . Widzowie w USA w dniu premiery (14 października) będą mogli dokonać wyboru – zobaczyć " Halloween. Finał " w kinie lub we własnym domu. Universal będzie dystrybuować film podobnie jak część drugą, jednocześnie pokazując go na platformie streamingowej Peacock i na wielkich ekranach w całym kraju.Przy okazji ogłoszenia hybrydowego rozpowszechniania filmu ukazał się najnowszy plakat prezentujący Laurie Strode ( Jamie Lee Curtis ) i Michaela Myersa:Najnowsza trylogia Davida Gordona Greena jest bezpośrednią kontynuacją oryginału Johna Carpentera , w której twórcy ignorują wszystkie pozostałe części dotychczasowego cyklu. Pierwsza część opowiada o ucieczce Michaela Myersa ze szpitala psychiatrycznego i starciu do którego dochodzi pomiędzy psychopatycznym mordercą a przedstawicielkami trzech pokoleń rodziny Strode.W drugiej skala jest jeszcze większa, a do walki z Myersem mobilizuje się całe miasteczko Haddonfield – w tym tzw.jak Marion Chambers, Lonnie Elam, czy Tommy Doyle. "Trójka" ma być krwawym finałem opowieści i zarazem ostatecznym pojedynkiem Laurie i Michaela. Akcja filmu ma rozegrać się cztery lata po tragicznych w skutkach wydarzeniach z finału " Halloween zabija ". Laurie próbuje uciec od gniewu i strachu, który przyniosła jej konfrontacja z Michaelem. Gdy pewien mężczyzna, Corey Cunningham ( Rohan Campbell ) zostaje oskarżony o zabicie swojego podopiecznego, opanowane emocje na nowo zostają wzbudzone. Laurie musi pożegnać się z myślą, że ostatecznie usunięcia widma Michaela ze swojego życia będzie można przeprowadzić bez rozlewu krwi.W obsadzie filmu zobaczymy również Andi Matichak