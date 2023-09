"Halloween. Finał" to nie finał? Trwa licytacja praw do franczyzy

To nie koniec Michaela Myersa? Trwa licytacja praw do "Halloween"

Zobacz zwiastun filmu "Halloween. Finał"

Jak podaje specjalizujący się w horrorach portal Bloody Disgusting, trwa licytacja praw do " Halloween ". Sprzedające je studio Miramax jest otwarte zarówno na filmy, jak i projekty telewizyjne.Pierwszy film z cyklu, wyreżyserowany przez Johna Carpentera , trafił na ekrany w 1978 roku. Na przestrzeni lat doczekał się serii kilkunastu sequeli, których zwieńczeniem miał być trzyczęściowy reqel Davida Gordona Greena Film " Halloween. Finał ", będący ostatnią częścią trylogii wyreżyserowanej przez Davida Gordona Greena, zadebiutował na ekranach w październiku 2022 roku. Jamie Lee Curtis powróciła w nim do roli Laurie Strode. Zobaczcie zwiastun:Cztery lata po wydarzeniach z " Halloween zabija " Laurie mieszka z wnuczką Allyson ( Andi Matichak ) i kończy pisać swój pamiętnik. Michael Myers nie był widziany od tamtej pory. Laurie, po tym jak pozwoliła, aby widmo Michaela determinowało jej życie przez dekady, postanowiła wyzwolić się od strachu i wściekłości i zapanować nad swoim życiem. Jednak kiedy młody mężczyzna, Corey Cunningham ( Rohan Campbell ), zostaje oskarżony o zabicie chłopca, którym się opiekował, zapoczątkowuje to kaskadę przemocy, która zmusi Laurie do ostatecznej konfrontacji ze złem.