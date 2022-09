"Harley Quinn" przetrwała rzeź w HBO Max. Będzie 4. sezon

Nowy sezon "Harley Quinn", nowa showrunnerka

Zmiana wizji HBO Max i kasowane projekty DC

Zwiastun serialu "Harley Quinn"

W ostatnich tygodniach, kiedy w newsach pojawiało się HBO Max, to głównie w kontekście kasowanych projektów i usuwanych z platformy tytułów. Tym razem mamy jednak pozytywną wiadomość. Głównie dla fanów serialu animowanego " Harley Quinn ". Projekt nie został skasowany i doczeka się czwartego sezonu.Wraz z decyzją o zgodzie na realizację czwartego sezonu serialu " Harley Quinn " ogłoszono także, że pozycję showrunnera obejmie nowa osoba. To Sarah Peters , która jako scenarzystka związana jest z animacją od pierwszego sezonu.Szczegóły czwartej odsłony przygód Harley Quinn nie są na razie znane. W trzecim sezonie Harley Quinn i Poison Ivy wracają do Gotham i stają się "power couple" kryminalnego półświatka.Serial animowany, którego gwiazdą jest Kaley Cuoco , powstał dla nieistniejącej już platformy DC Universe. Trzeci sezon zrealizowano już dla HBO Max.Wraz z przejęciem kontroli nad Warner Bros. i HBO Max przez Discovery rozpoczęła się rekonstrukcja ich wizji programowej. Pod nową władzą skasowanych została cała masa projektów, z których najgłośniejszym jest kosztująca ok. 70 milionów dolarów " Batgirl ". Widowisko DC , które realizowano z myślą o platformie HBO Max, trafiło do kosza, kiedy cały materiał został już nakręcony i trwała praca nad posprodukcją.Do kosza trafił także serial "Strange Adventures" inspirowany komiksową antologią DC Comics. Za ten projekt odpowiadał Greg Berlanti Tydzień po tym, jak ogłoszono gwiazdy komiksowego widowiska "The Wonder Twins", projekt został skasowany. Podobnie jak " Batgirl " miał to być film, który ominie kina i trafi od razu na platformę HBO Max.Pod topór poszły również inne projekty: animowany film "Scoob 2: Holiday Haunt", serial produkowany przez Ridleya Scotta Wychowane przez wilki " oraz ambitny serial J.J. Abramsa "Demimonde".