Czarne chmury na "Horyzoncie". Co dalej z cyklem Kevina Costnera?

Kevin Costner szuka widzów dla swojego westernu "Horyzont"

O filmie "Horyzont"

Zwiastun filmu "Horyzont. Rozdział 1"

Kosztujący 100 milionów dolarów(z czego 38 milionów pochodził z portfela samego Costnera) zadebiutował w kinach z rozczarowującym wynikiem. Do dziś. Dane ze świata pozostają niepełne, ale wygląda na to, że poza granicami USA mało kto wybrał się do kina.Dlatego też Territory Pictures (firma producencka Kevina Costnera) i należące do Warner Bros. Discovery New Line Cinema. Studia postanowiły wrócić do tradycyjnego modelu dystrybucji.Stąd też już za chwilę (16 lipca)będzie można wypożyczyć/kupić na platformach streamingowych. Później film trafi na platformę Max. Kevin Costner liczy na to, że dzięki temu uda się zbudować bazę oddanych fanów westernu, którzy później chętniej wybiorą się nado kin. Wiarę w to opiera na tym, że spora część z tych nielicznych widzów, którzy pierwszy " Horyzont " widziało w kinie, ocenia go pozytywnie. Kevin Costner myślał nad realizacją "Horyzontu" kilka dekad. Ma to być olbrzymi fresk opowiadają o tym, jak Dziki Zachód stał się częścią Stanów Zjednoczonych. To opowieść o osadnikach, którzy opuszczają cywilizację wschodniego wybrzeża w poszukiwaniu lepszego jutra. To także historia rdzennych mieszkańców, którzy są świadkami, jak ich ziemie zagarniają obcy. W kraju rozdartym krwawą wojną secesyjną krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Tylko nieliczni z nich dotrą do szczęśliwego kresu tej wielkiej wędrówki.Dwie części cyklu, które już powstały, nie stanowią całości historii. W sierpniu Kevin Costner planuje powrót na plan, by kontynuować zdjęcia do części trzeciej i czwartej "Horyzontu".