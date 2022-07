"Idealna" - mroczny thriller z odwróconymi rolami

O autorce:

Media o książce:

13 lipca na półki księgarni trafiła wydana nakładem wydawnictwa Albatros powieść "Idealna" pióra HC Warner. To przewrotny psychologiczny dreszczowiec, który powinien spodobać się fanom "Za zamkniętymi drzwiami" B.A. Paris.Ben, który wciąż liże rany po rozstaniu z długoletnią partnerką, nawet nie śmiałby śnić o takiej dziewczynie. Tymczasem Bella przebojem wkracza w jego życie. Kiedy postanawia ją poślubić, nie ma pojęcia, że wkrótce jego dobre stosunki z rodzicami legną w gruzach, długoletnie przyjaźnie będzie musiał złożyć na ołtarzu „szczęścia małżeńskiego”, a sam zostanie wrzucony w środek koszmaru. Klasyczna zaborcza żona, która dopiero po ślubie pokazuje pazurki i próbuje zrobić z męża pantoflarza? O nie! Bella ma swój diaboliczny plan i realizuje go z żelazną konsekwencją…Helen Warner zajmowała kierownicze stanowisko w brytyjskiej sieci regionalnych stacji telewizyjnych ITV; pracowała także w Channel 4. Jest autorką pięciu powieści. Pierwsze cztery napisała w pociągu w drodze do pracy i do domu w Essex, gdzie mieszka z mężem i dwójką dzieci. "Idealna" to pierwsza książka, którą napisała jako pełnoetatowa autorka, i znacznie odbiega od jej poprzednich powieści obyczajowych dla kobiet. Jak Helen sama twierdzi, pozwoliła jej odkryć w sobie mroczną stronę.Adele Parks, autorka powieści Kłamstwa, wszędzie kłamstwaLouise Candlish, autorka powieści Tuż za ścianąPiers Morgan„The Sun”