"Idealna para" Marcela Mossa dostępna w Polsce

90% ofiar molestowania w miejscu pracy stanowią kobiety.





Ponad 52% kobiet przyznaje, że musiało choć raz wysłuchiwać obraźliwych i seksistowskich komentarzy na temat swojego ciała.









Co druga kobieta wyznaje, że była zmuszana do pocałunku przez mężczyznę lub dotykana wbrew swojej woli.







KOBIETY NIE ZGŁASZAJĄ GWAŁTU PRZEZ WSTYD I BRAK WIARY W TO, ŻE KTOŚ IM POMOŻE.

"Idealna para", najnowsza powieść Marcela Mossa, jednego z najpopularniejszych autorów thrillerów w Polsce. Nakład jego książek po roku od debiutu przekroczył już 200 tysięcy egzemplarzy!Marcel Moss to pseudonim tajemniczego autora profilu Zwierzenie . Jego książki podbiły listy bestsellerów i sprowokowały czytelników i internautów do gorących dyskusji na ważne tematy społeczne, takie jak przemoc fizyczna i psychiczna, hejt w Internecie czy samotność i anonimowość w sieci.W swojej twórczości skupia się na aktualnych problemach, z którymi zmaga się społeczeństwo i nierzadko przemyca własne spostrzeżenia na temat otaczającej nas rzeczywistości. Nieobce są mu zjawiska hejtu i prześladowania w internecie. Sam padł ich ofiarą, dlatego postanowił zbudować na nich fabułę bestsellerowej Trylogii Hejterskiej, by uświadomić odbiorcom, jak łatwo jest przekroczyć cienką linię odgradzającą zawiść od obsesji. Dotyka też tematów tabu, o których ludzie rzadko mówią na głos. Jeśli już, to wolą się nimi podzielić anonimowo. Jego książki często powstają na podstawie jego życia i obserwacji otoczenia. Za ich pomocą rozlicza się z przeszłością, która przez lata nie dawała mu spokoju. Został pozostawiony z traumą, którą postanowił wyleczyć za pomocą literatury.Marcel Moss prowadzi na Facebooku i I nstagramie profil Zwierzenie, który łącznie śledzi ponad 190 tys. osób. Zwierzyły mu się już anonimowo tysiące Polaków. Odbiorcami profilu jest głównie młodzież, która chętnie dzieli się z autorem swoimi problemami. To im Moss zadedykował bestsellerową powieść Nie wiesz wszystkiego, w której poruszany jest problem depresji i samobójstw wśród nastolatków. Autor oparł też fabułę na własnych przeżyciach z okresu gimnazjum. Bywa marzycielem, bo uważa, że brak marzeń, nawet tych pozornie absurdalnych, wiąże się z brakiem celu w życiu. Wierzy w karmę, której nieustannie doświadcza. Cechuje go duży krytycyzm w stosunku do otoczenia, mimo iż wśród przyjaciół i znajomych uchodzi za osobę bardzo towarzyską i ugodową. Doświadczenia z przeszłości nauczyły go jednak, by zawsze patrzeć ludziom na ręce i dopuszczać do siebie tylko tych, którym można zaufać. Jest osobą, która często zerka za siebie. Przeszłość wciąż się za nim ciągnie, co zresztą widać po konstrukcji jego książek. Życie bohaterów jest naznaczone przez bolesne wydarzenia sprzed lat. Nieustannie pracuje nad tym, by skupiać się tylko na tym, co dopiero nadejdzie. Realizuje kilka projektów zawodowych, a pisanie traktuje jako hobby, miły dodatek do życia."Idealna para" opowiada o cierpiącej po rozstaniu Aneta Herbik, która otrzymuje propozycję zostania twarzą aplikacji randkowej Mytholovic. W ramach promocji miałaby udawać przed całą Polską związek z zatrudnionym przez producenta aktorem. Aneta przyjmuje ofertę i poznaje przystojnego Eryka. Stopniowo się do niego przywiązuje, a ich relacja wykracza poza kamery. Wkrótce jednak dochodzi do serii nieprzewidzianych zdarzeń, po których bezpieczeństwo i kariera Anety stają pod znakiem zapytania.Jakie tajemnice skrywa Eryk? Kim jest kobieta, która codziennie śledzi Anetę? I kto przysyła jej białe róże? Zdesperowana Aneta stopniowo odkrywa szokującą prawdę. Ta zmusza ją do konfrontacji z bolesną przeszłością i człowiekiem, o którym wolałaby zapomnieć. A wszystko zaczęło się w słonecznym Dubaju…