"Jak wytresować smoka 3" dominuje w kinach na świecie

Getty Images © Mark Wilson



Machina, jaką jest, powoli się rozkręca. W mijającym tygodniu animacja zadebiutowała w 23 krajach, z czego w 20 zajęła pierwsze miejsce. W sam weekend zarobiła ok.. Od swojej premiery zebrała zaś 84,4 mln dolarów.zanotowało fantastyczny debiut w Meksyku. Obraz zarobił tam 7,7 mln dolarów, co jest nowym rekordem DreamWorks Animation. Z Wielkiej Brytanii pochodzi 6,8 mln dolarów, co jest nowym rekordem trylogii. Po pięciu dniach pokazów w Korei Południowej na koncie animacji jest 4,6 mln dolarów. A we Włoszech film już zarobił 3,4 mln dolarów. W Malezjipobiło rekord otwarcia DWA wynikiem 1,9 mln dolarów, a w Tajlandii ustanowiło nowy rekord animacji - 1,8 mln dolarów. Z rynków, gdzie film jest już od jakiegoś czasu pokazywany, najlepiej wypadła Brazylia - 1,6 mln dolarów w trzeci weekend.W Korei Południowej furorę robi komedia kryminalna. Obraz zarobił w weekend znakomite, co wystarczyło do zajęcia w naszym zestawieniu drugiego miejsca. Po 12 dniach wyświetlania film zebrał już 45,2 mln dolarów.Podium kompletuje, który w weekend zgarnął. Dzięki temu stał się pierwszą premierą 2019 roku, której zagraniczne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów (110,3 mln). W poniedziałek zostanie pierwszą premierą 2019 roku z 200 milionami dolarów na koncie w skali całego globu.Na czwartym miejscu znalazł się, którego weekendowe wpływy szacujemy na co najmniej. Najlepszym rynkiem były Włochy, gdzie po czterech dniach wyświetlania film ma 1,8 mln dolarów na koncie. Świetnie poradził sobie też w Wielkiej Brytanii, gdzie łączne wpływy (wraz z pokazami przedpremierowymi) wynoszą 2,1 mln dolarów. W Hiszpaniizadebiutował na drugim miejscu z kwotą 1,1 mln dolarów.O piąte miejsce walczą dwa filmy, które najlepiej sprzedają się obecnie w Chinach. Oba zarobiły w weekend w okolicach. Pierwszy jest animacja(White Snake), która może nie zaczęła w Chinach zbyt imponująco, ale od swojej premiery praktycznie nie traci widzów. Drugim jest horror, który tylko w Chinach zarobił 5,2 mln dolarów.Portal comScore podaje na trzecim miejscu komedię. Wynik 12,8 mln dolarów pochodzi z pięciodniowego otwarcia we Francji i Belgii (i czterodniowego z Libanu). W sam weekend film zarobił niespełna 8 milionów dolarów.