"Joker" znów dużo lepszy od chińskiej konkurencji

W kinach poza granicami USA powtórzyła się sytuacja sprzed tygodnia. Choć tym razempokonał chińskich konkurentów bez większych problemów. Podczas drugiego weekendu widowisko Warner Bros. zgarnęło ok.. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 351,2 mln dolarów. Zaś globalnie na koncie ma 543,9 mln. Jest to jedenasta premiera tego roku, która na całym świecie zarobiła co najmniej pół miliarda dolarów.W zwycięstwie pomogłyFrancja i Niemcy, gdzie film pojawił się w kinach dopiero w minionym tygodniu. We Francji w pięć dni zarobił 10,3 mln dolarów, co jest najlepszym otwarciem Warner Bros. w tym kraju w tym roku. Podobnie było w Niemczech, gdziew cztery dni zgarnął 9,3 mln dolarów.Najlepszym rynkiem tym razem była Wielka Brytania, skąd w weekend pochodziło 12 milionów dolarów. Świetnie widowisko sprzedało się też w: Meksyku (8,6 mln dolarów), Brazylii (6,9mln), Korei Południowej (6,6 mln), Rosji (6,5 mln) i we Włoszech (6,3 mln).Drugie miejsce utrzymała chińska produkcja(The Captain), która zanotowała mocny spadek wynoszący ponad 66%. Mimo to wystarczyło to do zarobienia w weekend. Łącznie na koncie jest zaś 354,4 mln.Propagandowa produkcja z okazji 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej(My People, Mu Country) zajęła trzeciej miejsce. Ten film w porównaniu do otwarcia stracił aż 75%, a i tak zarobił. W tym przypadku łączne wpływy wynoszą 273,6 mln dolarów.Na czwartym miejscu znalazł się. Obraz miał swoją premierę w kilku krajach przed tygodniem, teraz trafił zaś na kolejne 25 rynków. I choć notował często rekordowe otwarcia w karierze Anga Lee , to w ogólnym rozrachunku przełożyło się to na zaledwiew weekend. Najlepszymi krajami były: Meksyk (2,7 mln dolarów w trzy dni), Rosja (2,7 mln w cztery dni), Wielka Brytania (2,2 mln w cztery dni) i Korea Południowa (2,2 mln w pięć dni).Na piątym miejscu wylądowała jedyna nowość, chiński kryminał(A Witness out of the Blue). Obraz trafił do kin w sobotę i do końca niedzieli zdążył zgarnąćMinimalnie słabiej wypadła animacja. Weekendowe wpływy szacowane są na. Spośród nowych rynków obraz najlepiej wypadł w Wielkiej Brytanii (2,7 mln dolarów) i Hiszpanii (1,4 mln).Ostatnim tytułem w naszym zestawieniu jest kolejna ubiegłotygodniowa premiera z Chin,(Qomolangma). Weekendowe wpływy wyniosły. Łącznie na koncie jest zaś 142,6 mln dolarów.