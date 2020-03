"Justice League Dark: Apokolips War" kończy uniwersum

3 2 1



Według pojawiających się w sieci doniesień zbliżająca się premiera filmuoznacza koniec dotychczasowego animowanego uniwersum DC Comics. Obraz trafi na rynek kina domowego w maju.Nie oznacza to jednak zaniechania przez Warner Bros. produkcji filmów animowanych na bazie tytułów DC Comics. Możemy raczej spodziewać się świeżego podejścia i nowych wariacji drużyn, które doskonale znamy z kart komików oraz małych i dużych ekranów.ma być kulminacją cyklu, który wystartował w 2014 roku z filmem. Spotkają się w nim Justice League, Teen Titans, Suicide Squad, Green Lantern Corps i inni, by stanąć do ostatecznego starcia z Darkseidem i jego siłami.