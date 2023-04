"Killers of the Flower Moon": nowe zdjęcia z filmu. DiCaprio, De Niro i Scorsese łączą siły

"Killers of the Flower Moon" - nowe zdjęcia z filmu













"Killers of the Flower Moon" - o czym opowiada film?



Wytwórnia Paramount zaprezentowała nowe zdjęcia z dramatu kryminalnegoFilm, w którym główne role zagrali, trafi do polskich kinScenariusz " Killers of the Flower Moon " powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI. DiCaprio wciela się w Ernesta Burkharta, który wraz ze swoim wujem Williamem Hale'em ( De Niro ) odpowiada za zabójstwa. Plemons gra agenta FBI Toma White'a, który prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni. W obsadzie znaleźli się także m.in. Brendan Fraser Killers of the Flower Moon " będą mieli światową premierę 20 maja na festiwalu w Cannes, gdzie zostaną pokazani poza konkursem. Po tym, jak już będzie ich można zobaczyć w regularnej dystrybucji kinowej, trafią na platformie streamingowej Apple TV+, która wyłożyła pieniądze na realizację.Pierwszy zwiastun filmu został zaprezentowany dzisiaj na przeznaczonej dla amerykańskich kiniarzy imprezie CinemaCon w Las Vegas.