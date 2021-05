"Kobieta w oknie" - premiera filmowego wydania

Ten thriller zachwycił miliony czytelników na całym świecie, a jego sprzedaż wyniosła prawie milion egzemplarzy. Teraz długo oczekiwana ekranizacja " Kobiety w oknie " – z Amy Adams Garym Oldmanem w rolach głównych – pojawi się na platformie Netflix 14 maja. Premiera filmowego wydania porywającego dreszczowca A.J. Finna już w księgarniach.Anna Fox straciła wszystko: rodzinę, pracę oraz zdrowie. Od miesięcy nie wyszła nawet za próg domu. Całe dnie spędza w Internecie, przed telewizorem lub szpiegując sąsiadów za pomocą aparatu fotograficznego. Najwięcej uwagi poświęca Russellom, nowej rodzinie w okolicy – bardzo podobnej do tej, którą jeszcze niedawno sama miała. Jednak pewnej nocy widzi coś, czego nie powinna oglądać. Świat Anny się rozpada, a na jaw wychodzą szokujące sekrety. Co jest prawdą, a co zmyśleniem? Kto jest w niebezpieczeństwie? W tym piekielnie wciągającym thrillerze nikt i nic nie jest tym, czym się wydaje."Nieodkładalna".Stephen King"A. J. Finn to zapowiedź mistrza".Tess Gerritsen"Niesamowita".Gillian Flynn