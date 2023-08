"Kraina lodu III" jeszcze nie powstała, a już dostaje prequel. Nic nie zobaczycie

Nowa "Kraina lodu". Co wiemy o projekcie?

"Kraina lodu" - miliardy dolarów, Oscary, hity streamingu

Zwiastun animacji "Kraina lodu II"

Niestetynie jest projektem filmowym. Nic więc nie zobaczycie. Jeśli jednak lubicie podcasty, to ten tytuł jest właśnie dla Was., za które odpowiadają Disney Publishing Worldwide, ABC Audio i Walt Disney Animation Studios.. Ich premiera planowana jest na końcówkę tego roku.WeAnna i Elsa będą musiały rozwikłać zagadkę tajemniczych maszyn, które sieją chaos w Zaklętej Puszczy. Kto je zbudował? W jakim celu? I jak je powstrzymać?W słuchowisku pojawią się znane z filmów postaci, ale również kilka nowych bohaterów, w tym królowa Sankerhus Disa i krewniak Księcia Weselton, Lord Wolfgang.Pierwsza częśćwprowadzała nas do historii o siostrach, królewskich córkach władców krainy Arendelle. Dzielna księżniczka Anna, która łączy siły z Kristoffem – nieokrzesanym handlarzem bryłami lodu oraz jego lojalnym reniferem Svenem, wyrusza w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć starszą siostrę Elsę, której niekontrolowane moce sprowadziły na królestwo wieczną zimę. Po drodze Annę i Kristoffa czeka wiele wyzwań, walka z żywiołami oraz spotkanie z tajemniczymi trollami i przezabawnym bałwankiem Olafem. Przepiękna animacja, sympatyczni bohaterowie, niezapomniana muzyka oraz wzruszające losy królewskiej rodziny sprawiły, żezawładnęła wyobraźnią milionów dzieci i dorosłych.Druga częśćpokazuje, że sielanka nigdy nie trwa wiecznie. Po trzech spokojnych latach, jakie upłynęły od czasu koronacji Elsy na władczynię Arendell, los krainy znowu wydaje się niepewny. Po tym jak Elsa budzi potężne żywioły, mieszkańcy Arendell zostają zmuszeni do ewakuacji. Nadzieja na ratunek leży w owianej mroczną tajemnicą Zaklętej Puszczy. Anna, Elsa, Kristoff i Olaf wyruszają w podróż, w której będą musieli stawić czoła nie tylko potężnej magii, ale również odpowiedziom na trudne pytania o przeszłość władców Arendell.