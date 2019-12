"Kraina lodu II" ósmą premierą roku z miliardem dolarów

Najważniejszym wydarzeniem minionego weekendu w światowym box offisie było osiągnięcie przezgranicy miliarda dolarów. Jest to siódma animacja w historii, której udało się osiągnąć ten wynik. To również ósma premiera tego roku, a szósta Disneya, która przekracza magiczną granicę. Obecnie na koncie baśniowego widowiska jest 1 032,5 mln dolarów.nie była jednak najlepiej sprzedającym się filmem w kinach poza granicami USA w miniony weekend. W naszym zestawieniu zajęła drugie miejsce z wynikiem. Dzięki temu zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 666 mln dolarów. Animacja jest obecnie wyświetlana w 48 krajach i w wielu z nich wciąż pozostaje numerem jeden, w tym w: Korei Południowej (gdzie jest najbardziej kasowym filmem animowanym w historii), Japonii, Niemczech, Francji i Polsce.Nowym numerem jeden w naszym zestawieniu jest, które trafiło do 34 nowych krajów i jest obecnie wyświetlane na 44 rynkach zagranicznych. Weekendowe wpływy szacujemy naNajlepszym krajem dlabyła Wielka Brytania, gdzie po pięciu dniach wyświetlania zebrano 12,6 mln dolarów. Po czterech dniach w Rosji na koncie jest 8,9 mln dolarów, w Niemczech 4,6 mln, na Bliskim Wschodzie 6,4 mln, a w Meksyku 4,8 mln. W Korei Południowej pięciodniowe wpływy wynoszą 5,7 mln dolarów. Co jednak ciekawe tam widowisko sprzedawało się doskonale na początku, z weekendu pochodzi zaledwie 28% wpływów, przez co film przegrał z animacją Disneya.Kolejne dwa miejsca należą do chińskich premier. Na pozycji trzeciej wylądował kryminał(Sheep Without A Shepherd), który zarobiłMiejsce czwarte zajęło kino katastroficzne(SkyFire) z wynikiem. Obraz miał jednak premierę w czwartek, łącznie na koncie znajduje się 20,4 mln dolarów.Pierwszą piątkę kompletujez wynikiem. Jedynym dużym rynkiem, na którym film miał w minionym tygodniu premierę, była Brazylia. Obraz zarobił tam 1,1 mln dolarów (co uwzględnia wpływy również z pokazów przedpremierowych). Wysoką pozycję w naszym zestawieniuzawdzięczają małym spadkom. W Wielkiej Brytanii film stracił zaledwie 15%, w Australii 18%, a we Włoszech 13%.