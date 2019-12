"Kraina lodu II" nie odpuszcza i znów triumfuje na świecie

Zagraniczny box office pozostaje skuty disnejowskim lodem. Najnowsza animacja studia pozostała numerem jeden w naszym zestawieniu wygrywając z konkurencją we wszystkich krajach z wyjątkiem Indii. Weekendowe wpływy szacujemy na. Dzięki temu w tym tygodniu powinna w zagranicznym box offisie paść granica 500 milionów dolarów (obecnie na konciejest 451 mln dolarów). Globalnie jest dziewiątą hollywoodzką premierą tego roku, której wpływy przekroczyły 700 milionów dolarów (obecnie 758,9 mln).W osiągnięciu takiego wyniku pomogły świetne starty w kilku krajach. W Rosji padł rekord otwarcia filmu animowanego (13,7 mln dolarów w cztery dni). We Włoszechuzyskała drugi najlepszy wynik pierwszego tygodnia dla filmu animowanego (7,7 mln w pięć dni, 8,6 mln z pokazami przedpremierowymi). W Australii film zarobił 6,6 mln dolarów w cztery dni, a w Nowej Zelandii w tym samym czasie okrągły milion.Po dwunastu dniachw 11 krajach ma już lepszy wynik od finalnych wpływów uzyskanych przez część pierwszą. Wśród nich są Chiny, które globalnie pozostają póki co drugim najlepszym rynkiem dla tej animacji z wynikiem 92,5 mln dolarów (numerem jeden są oczywiście Stany Zjednoczone).Na drugim miejscu debiutuje nowy film Riana Johnsona . W weekend zarobił on, a od środowej premiery 28,6 mln. Najlepiej obraz poradził sobie w Chinach, gdzie zajął trzecie miejsce z wynikiem 13,8 mln dolarów. Inne ważne rynki to: Wielka Brytania (3,8 mln dolarów i trzecie miejsce), Rosja (2,0 mln i drugie miejsce), Australia (1,9 mln i drugie miejsce) oraz Francja (1,5 mln dolarów i trzecie miejsce).Podium kompletuje chińska nowość(Two Tigers). Komedia kryminalno-romantyczna po trzech dniach wyświetlania w Kraju Środka ma na swoim koncieNa czwartym miejscy wylądował. Film zarobił w weekend. Jedynym nowym krajem był Tajwan, gdzie w cztery dni (plus pokazy przedpremierowe) zarobił 800 tys. dolarów.Nasze zestawienie na pozycji piątej zamyka. Obraz trafił do 16 kolejnych krajów, ale jedynie w Brazylii (gdziepojawi się dopiero na początku stycznia) zajął pierwsze miejsce z wynikiem 600 tys. dolarów. We Francji w pięć dni film zarobił 874 tys. dolarów, co dało dopiero siódme miejsce. Ogólnie weekendowe wpływy spoza Stanów Zjednoczonych szacujemy na