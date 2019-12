"Kraina lodu II" raz jeszcze niepokonana na świecie

W zagranicznym box offisie pojawiają się co prawda nowe tytuły, ale lider pozostaje ten sam.nie miała najmniejszych problemów z pokonaniem konkurencji. Jej wyniki sprawiają, że już dziś globalne wpływy Disneya powinny osiągnąć nigdy wcześniej nie notowaną przez jedno studio kwotę 10 miliardów dolarów. Wpływy koncernu są jeszcze wyższe, kiedy dodamy do nich to, co zarobiły filmy 20th Century Fox i Fox Searchlight, i wynoszą 11,94 mld dolarów (8,14 mld ze świata, 3,8 mld z Ameryki Północnej).W miniony weekendzarobiła. Jedynym nowym rynkiem było RPA, gdzie ustanowiła nowy rekord otwarcia animacji (800 tys. dolarów). Najlepszymi krajami pozostają: Korea Południowa (11,1 mln dolarów w weekend), Chiny (9.8 mln), Japonia (9,3 mln), Niemcy (6,5 mln) i Wielka Brytania (5,4 mln). Animacja nadal jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Rosji, Hiszpanii, całej Ameryce Łacińskiej, Hongkongu, Filipinach, Polsce, Belgii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Szwajcarii, Austrii, Węgrzech i Nowej Zelandii.Na drugim miejscu wylądowała nowość,. Film zarobił jednak mniej, niż się tego spodziewano, bow weekend i 52,5 mln w pięć dni. Powodem takiej sytuacji jest słaba postawa widowiska w Chinach. Spodziewano się, że zgarnie tam ok. 40 milionów dolarów, a tymczasem osiągnęło tam zaledwie 25,1 mln.Dużo lepiejporadziło sobie w Indonezji, gdzie zgarnęło 6,4 mln dolarów, co jest drugim najlepszym otwarciem grudnia w tym kraju. W Malezji film zarobił 4,6 mln dolarów, co jest rekordem otwarcia Sony w tym kraju. W Europie najlepsze sprzedał się we Francji (5,7 mln dolarów). W sumie widowisko zajęło pierwsze miejsce w 16 z 18 krajów, w których miało premierę.Trzecie miejsce zajęła nowość z chińskiego rynku, kryminał. Obraz zarobił w weekendCzwartą pozycję tym razem okupuje, którego weekendowe zarobki wyniosły. Obraz zadebiutował na trzecim miejscu w Korei Południowej z wynikiem 1,2 mln dolarów (1,7 mln w pięć dni). We Włoszech po pierwszych czterech dniach na koncie jest 1,2 mln dolarów. Najważniejszym rynkiem pozostają Chiny, gdzie konto powiększyło się o 4,1 mln dolarów.Nasze zestawienie zamykaz wynikiem. Film zadebiutował na trzecim miejscu w Rosji (1,5 mln dolarów w cztery dni) i na piątym w Korei Południowej (1,0 mln dolarów w pięć dni). Najważniejszym rynkiem była Wielka Brytania, skąd pochodzi 1,7 mln dolarów.