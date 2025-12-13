Newsy Filmy To on zastąpi Jonathana Majorsa w biografii ikony Chicago Bulls
Filmy

To on zastąpi Jonathana Majorsa w biografii ikony Chicago Bulls

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/LaKeith+Stanfield+zagra+Dennisa+Rodmana%2C+gwiazd%C4%99+zespo%C5%82u+Chicago+Bulls-164358
To on zastąpi Jonathana Majorsa w biografii ikony Chicago Bulls
źródło: Getty Images
autor: Alexander Hassenstein
Kolejny projekt rezygnuje z usług Jonathana Majorsa. Ogłoszona przed kilkoma laty główna rola w biografii pięciokrotnego mistrza NBA Dennisa Rodmana trafi w ręce innego aktora. Portal World of Reel przychodzi z informacją, kto obejmie główną rolę w produkcji "48 hours in Vegas".

Kto zastąpi Jonathana Majorsa w roli gwiazdy NBA?



World of Reel donosi, że w buty Dennisa Rodmana zamiast Jonathana Majorsa wejdzie LaKeith Stanfield – nominowany do Oscara aktor znany chociażby z serialowej "Atlanty" czy "Przepraszam, że przeszkadzam". Zmiana głównej gwiazdy projektu była pokłosiem oskarżeń postawionych Majorsowi przed dwoma laty. Choć aktor został odsunięty od produkcji już ponad rok temu, dopiero w ostatnim czasie producentom udało się powrócić do prac i znaleźć właściwe zastępstwo. 

 Przypomnijmy: W marcu 2023 roku – po wystąpieniu w filmach "Ant-Man i Osa: Kwantomania" oraz "Creed III" – Majors został oskarżony przez Grace Jabbari o napaść na nią podczas kłótni w domu. Jak się okazało, do rękoczynów między parą doszło w samochodzie, a powodem był sms będący dowodem na niewierność. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ.



World of Reel informuje, że poza nowym odtwórcą głównej roli studio Lionsgate znalazło także reżysera, który podejmie się pracy nad projektem. Według doniesień będzie to Rick Famuyiwa – twórca odpowiedzialny za pokazywany na festiwalu Sundance film "Dope" i reżyserię pojedynczych odcinków serialu "The Mandalorian". Famuyiwa jest także odpowiedzialny za nową wersję filmowego scenariusza, który samodzielnie dostosuje sobie do własnych twórczych celów. 

Scenariusz przygotowany przez Jordana VanDinę, a przerobiony niedawno przez Famuyiwę, został oparty o wydarzenia z 1998 roku. Trener Chicago Bulls Phil Jackson w środku sezonu udzielił Rodmanowi pozwolenia na krótkie wakacje. Gdy zawodnik nie powrócił o wyznaczonym czasie, menadżer i Michael Jordan musieli ściągnąć go samodzielnie. Historia przez lata pozostawała legendą, ale została ponownie rozsławiona przez dokument "Ostatni taniec", w którym wydarzenia osobiście opisali ich uczestnicy. 

Powstający film skupi się wokół relacji, którą Rodman stworzył ze swoim asystentem podczas tytułowych dwóch dób. Niecodzienna przyjaźń powstająca w czasie szalonego wyjazdu niespodziewanie rozwiązuje wiele problemów. 

"Ostatni taniec" – zwiastun


Powiązane artykuły Dennis Rodman

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

"Obcy". Nowa gra w przygotowaniu. Znamy szczegóły

1 komentarz
Filmy

"Torso": Reżyser "Zniknięć" przeniesie na ekran kultowy komiks

Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Tron: Ares" i "Wiedźmin" z nominacjami! Zgadniecie, za co?

Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: "K-popowe łowczynie demonów" pewne wygranej?

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

BERLINALE 2026: Wim Wenders przewodniczącym jury

Filmy

To będzie film stulecia? Są reakcje na prolog "Odysei"

29 komentarzy
Inne Filmy

Peter Greene nie żyje. Zed z "Pulp Fiction" i Dorian Tyrell z "Maski" miał 60 lat

26 komentarzy