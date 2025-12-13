To on zastąpi Jonathana Majorsa w biografii ikony Chicago Bulls

Kolejny projekt rezygnuje z usług Jonathana Majorsa. Ogłoszona przed kilkoma laty główna rola w biografii pięciokrotnego mistrza NBA Dennisa Rodmana trafi w ręce innego aktora. Portal World of Reel przychodzi z informacją, kto obejmie główną rolę w produkcji "48 hours in Vegas".
Kto zastąpi Jonathana Majorsa w roli gwiazdy NBA?
World of Reel donosi, że w buty Dennisa Rodmana
zamiast Jonathana Majorsa
wejdzie LaKeith Stanfield
– nominowany do Oscara
aktor znany chociażby z serialowej "Atlanty
" czy "Przepraszam, że przeszkadzam
". Zmiana głównej gwiazdy projektu była pokłosiem oskarżeń postawionych Majorsowi
przed dwoma laty. Choć aktor został odsunięty od produkcji już ponad rok temu, dopiero w ostatnim czasie producentom udało się powrócić do prac i znaleźć właściwe zastępstwo.
Przypomnijmy: W marcu 2023 roku – po wystąpieniu w filmach "Ant-Man i Osa: Kwantomania
" oraz "Creed III
" – Majors
został oskarżony przez Grace Jabbari o napaść na nią podczas kłótni w domu. Jak się okazało, do rękoczynów między parą doszło w samochodzie, a powodem był sms będący dowodem na niewierność. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ
.
World of Reel informuje, że poza nowym odtwórcą głównej roli studio Lionsgate znalazło także reżysera, który podejmie się pracy nad projektem. Według doniesień będzie to Rick Famuyiwa
– twórca odpowiedzialny za pokazywany na festiwalu Sundance film "Dope
" i reżyserię pojedynczych odcinków serialu "The Mandalorian
". Famuyiwa
jest także odpowiedzialny za nową wersję filmowego scenariusza, który samodzielnie dostosuje sobie do własnych twórczych celów.
Scenariusz przygotowany przez Jordana VanDinę
, a przerobiony niedawno przez Famuyiwę, został oparty o wydarzenia z 1998 roku. Trener Chicago Bulls Phil Jackson
w środku sezonu udzielił Rodmanowi
pozwolenia na krótkie wakacje. Gdy zawodnik nie powrócił o wyznaczonym czasie, menadżer i Michael Jordan
musieli ściągnąć go samodzielnie. Historia przez lata pozostawała legendą, ale została ponownie rozsławiona przez dokument "Ostatni taniec
", w którym wydarzenia osobiście opisali ich uczestnicy.
Powstający film skupi się wokół relacji, którą Rodman
stworzył ze swoim asystentem podczas tytułowych dwóch dób. Niecodzienna przyjaźń powstająca w czasie szalonego wyjazdu niespodziewanie rozwiązuje wiele problemów.
"Ostatni taniec" – zwiastun