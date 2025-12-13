Newsy Filmy Festiwale i nagrody BERLINALE 2026: Wim Wenders zostanie przewodniczącym jury
The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/BERLINALE+2026%3A+Wim+Wenders+zostanie+przewodnicz%C4%85cym+jury-164360
BERLINALE 2026: Wim Wenders zostanie przewodniczącym jury
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
Poznaliśmy nazwisko przewodniczącego jury, które przyzna Złotego Niedźwiedzia na przyszłorocznej, 76. edycji Międzynarodowego Festiwalu w Berlinie. Po ośmiu latach funkcja ta symbolicznie wraca do niemieckiego twórcy. Na czele kapituły stanie bowiem autor filmu "Paryż, Teksas", Wim Wenders.

Wim Wenders przyzna Złotego Niedźwiedzia



Wim Wenders jest jednym z najbardziej wpływowych głosów światowego kina. Od sześciu dekad nieprzerwanie tworzy filmy, które poruszają i zachwycają swoją ludzką wrażliwością i poczuciem zdumienia światem. Jego niezaspokojona ciekawość i głębokie mistrzostwo języka filmowego są widoczne w każdym dziele – niezależnie od tego, czy odkrywa twórczość innych artystów, czy rozświetla nasze własne poszukiwania sensu i więzi. Stwierdzenie, że jesteśmy dumni z tego rodzimego geniusza, byłoby niedopowiedzeniem – z niecierpliwością czekamy, dokąd przewodniczący jury Wim Wenders poprowadzi nasze jury w wyborze laureatów Złotego i Srebrnych Niedźwiedzi na 76. Berlinale – powiedziała w swoim oświadczeniu dyrektorka Berlinale Tricia Tuttle. 

GettyImages-113928456.jpg Getty Images © Patrick PIEL
Wim Wenders ze Srebrnym Niedźwiedziem w 2000 roku


Reżyser "Perfect Days" nie pozostał dłużny dyrektorce Festiwalu Filmowego w Berlinie. W oficjalnej odpowiedzi wyraził wdzięczność i radość z możliwości objęcia tej prestiżowej funkcji.

Nigdy nawet nie przyszło mi do głowy, by choćby w najmniejszym stopniu rozważać funkcję przewodniczącego jury w moim rodzinnym mieście. Było tak aż do momentu, gdy zapytała mnie o to Tricia Tuttle. Wtedy uświadomiłem sobie, że to będzie zupełnie nowy sposób oglądania filmów na Berlinale – po raz pierwszy obejrzeć każdy film konkursowy i omawiać je wszystkie dogłębnie w gronie inteligentnych ludzi kochających kino. Czy istnieje coś lepszego? Jestem wdzięczny Tricii za zaproszenie mnie do tego wzięcia udziału w tym wyjątkowym doświadczeniu – powiedział Wenders.

Przypomnijmy, że Wim Wenders jest blisko związany z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Berlinie. W swojej małej ojczyźnie trzykrotnie pokazywał własny film w konkursie głównym, otrzymując Srebrnego Niedźwiedzia – Nadzwyczajną Nagrodę Jury w 2000 roku za "Million Dollar Hotel". Piętnaście lat później festiwal wyróżnił go z kolei Honorowym Złotym Niedźwiedziem za całokształt artystycznej twórczości. 

"Anselm" – zwiastun najnowszego filmu Wendersa




