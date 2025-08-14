Zobacz nowy film w uniwersum DC. Bohaterem Krypto!

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla fanów Krypto z filmu "Superman". Uroczy, pełen energii psiak dostał własny film. To krótkometrażowa animacja "Krypto Saves the Day". Możecie ją obejrzeć poniżej.
Krypto już dostał swój własny film
Krypto to niezwykły pies, który należy do Supergirl. W filmie "Superman" opiekuje się nim jednak tytułowy bohater. Krypto znajdzie się więc w samym centrum wydarzeń, raz ratując Supermana, raz samemu wymagając ratunku.
James Gunn zasugerował, że psiak może dostać swój własny serial animowany. Na razie otrzymaliśmy jedynie krótkometrażówkę.
Zobacz "Krypto Saves the Day"
Krypto to pierwsza postać z "Supermana", która otrzymała swój własny projekt. Ale z całą pewnością nie ostatnia. James Gunn, szef DC Studios i reżyser "Supermana", już ujawnił, że zarówno Mister Terrific (Edi Gathegi) jak i Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) otrzymają własne seriale. Na te projekty przyjdzie nam jednak trochę poczekać, bo są dopiero na wczesnym etapie rozwoju.
"Superman" jest wielkim hitem w amerykańskich kinach, gdzie za chwilę pokona zarówno "Jokera" jak i "Aquamana". Aktualnie ma na koncie 333 miliony dolarów. Jednak na świecie jego popularność jest dużo mniejsza. Globalnie wciąż nie udało się osiągnąć granicy 600 milionów dolarów, choć w ciągu najbliższego tygodnia z pewnością ten poziom osiągnie.