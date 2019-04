"Legion samobójców 2" z Amandą Waller, ale bez Deadshota

Na początku ubiegłego miesiąca informowaliśmy Was, że Idris Elba zastąpi Willa Smitha w roli Deadshota w kontynuacji. Jak się jednak okazało, najlepszy strzelec uniwersum DC nie pojawi się w filmie w ogóle, zaś gwiazdazagra nową postać.Na ekran powróci za to Viola Davis , która ponownie wcieli się w Amandę Waller - rządową agentkę sprawującą kontrolę nad tytułowym oddziałem złoczyńców ze świata DC Comics. Inne gwiazdy oryginału, które będzie można zobaczyć w, to Margot Robbie (Harley Quinn) i Jai Courtney (Kapitan Boomerang).Zdjęcia do filmu ruszają we wrześniu w Atlancie. Autorem scenariusza i reżyserem jest James Gunn ), który planuje odświeżyć w dużej mierze skład Legionu.Premierę zaplanowano na 6 sierpnia 2021 roku.