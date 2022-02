"Mój ssskarbie"! Prawa do ekranizacji "Władcy Pierścieni" i "Hobbita" na sprzedaż

Kto przejmie prawa do "Władcy Pierścieni" i "Hobbita"

"Władca Pierścieni" - spór o prawa

Pora rozbić świnkę-skarbonkę. Pakiet licencji związanych z "Władcą Pierścieni", "Hobbitem" i innymi dziełami J.R.R. Tolkiena trafi na aukcję. Firma produkcyjna Saul Zaentz Co. postanowiła sprzedać swoje udziały. Hollywoodzkie studia już zapewne liczą złoto ze swoich Samotnych Gór.Do przeprowadzenia sprzedaży zatrudniono firmę ACF Investment Bank. Aukcja będzie miała miejsce w tym tygodniu, obecnie bankierzy przygotowują listę potencjalnych kupców. Wartość pakietu szacowana jest na co najmniej dwa miliardy dolarów.To nie przypadek, że firma Saul Zaentz Co. zdecydowała się na ten ruch akurat teraz, niedługo przed premierą serialu " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy " platformy Amazon Prime Video. Produkcja ma zadebiutować we wrześniu. Amazon jest jednym z najbardziej prawdopodobnych kupców.Aktywa Zaentz Co. obejmują prawa do eksploatowania marki "Władcy Pierścieni" i "Hobbita" na gruncie filmów, gier wideo, zabawek, spektakli i parków rozrywki. Pakiet zawiera również prawa do pośmiertnych publikacji Tolkiena , w tym m.in. "Silmarilliona".Część praw eksploatacyjnych do " Władcy Pierścieni " znajduje się wciąż w posiadaniu wytwórni Warner Bros., która jest właścicielem studia New Line Cinema odpowiedzialnego za trylogię Petera Jacksona . Ale spora partia praw do ekranizacji wróciła w zeszłym roku do Saul Zaentz Co. - głównie ze względu na to, że Warner Bros. nie rozwijał nowych projektów wokół " Władcy Pierścieni ". Od lat między studiem a firmą produkcyjną toczy się spór o to, kto z nich kontroluje które prawa. W pierwszej dekadzie XXI wieku Saul Zaentz Co. nawet pozwało Warner Bros. i New Line, domagając się większego udziału w zyskach z trylogii Jacksona Przedsiębiorca i producent Saul Zaentz nabył prawa do ekranizacji prac Tolkiena w 1976 roku. Jego umowa ze spadkobiercami miała jednak lukę w postaci praw do produkcji telewizyjnego serialu nie dłuższego niż osiem odcinków. Gdy spadkobiercy Tolkiena postanowili sprzedać te prawa w 2017 roku, przejął je Amazon, co umożliwiło realizację nadchodzącego serialu. Zaentz , który zmarł w 2014 roku, najpierw wyrobił sobie nazwisko w biznesie muzycznym, pracując dla wytwórni Fantasy Records w latach 50., 60. i 70. Był też producentem takich filmów jak m.in. " Lot nad kukułczym gniazdem " (1975), " Amadeusz " (1984) i " Angielski pacjent " (1996) - każdy z nich wyróżniono Oscarem w kategorii "Najlepszy film".