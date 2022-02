"Mascarpone" najsłodszym filmem roku?

"Mascarpone"

Sposoby na złamane serce?

"Mascarpone" od kuchni

Niewątpliwa gratka dla fanów gotowania i romansów! Już w ten piątek na ekrany kin wchodzi włoska komedia romantyczna " Mascarpone ". Mascarpone " to komedia romantyczna w ciepłym włoskim stylu, z niezwykłym powiewem świeżości. W centrum znajdują się trzydziestolatkowie żyjący w Rzymie, którzy wspierają się nawzajem i dzięki temu mogą spełnić marzenia o karierze i odnalezieniu prawdziwej miłości.Antonio ( Giancarlo Commare ) rozstaje się z mężem i nagle musi znaleźć nowy dom, pracę, a przede wszystkim – cel w życiu. Postanawia zrealizować swoje marzenie i zatrudnia się w piekarni. Zaczyna stawiać czoła rzeczywistości z pomocą przyjaciół, pasji do słodyczy i... aplikacji do randkowania.Twórcy filmu - Alessandro Guida Matteo Pilati od lat pracują dla wielkich mediów rozrywkowych. Produkowali seriale, teledyski m.in. Måneskin czy Fedeza, reklamy znanych marek. Postanowili, że składniki, które im się udało przez lata zebrać to przepis na sukces ich pierwszego filmu pełnometrażowego.Premiera filmu " Mascarpone " w kinach już 11 lutego. Podaruj sobie trochę słodyczy!