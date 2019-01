"Miłość bezwarunkowa" w trasie z Polską Światłoczułą

Pierwsza trasa Polski Światłoczułej w 2019 roku to cztery pokazyw reż. Rafała Łysaka . Gościem w trasie będzie reżyser, który po projekcjach spotka się z widzami w Rozprzy, Miłosławiu, Mniszkach i Babimoście. Pokazy w każdym miejscu odbędą się o godz. 18:00, a po projekcjach zapraszamy na spotkania Rafała Łysaka z widzami, które każdego wieczora, ok. 18:50-19:00, będą transmitowane na stronie internetowejw zakładce LIVE.to film, który podczas zeszłorocznego Krakowskiego Festiwalu Filmowego został nagrodzony Złotym Lajkonikiem "za opowieść o intymnej rzeczywistości ludzi różnych pokoleń, która wymyka się stereotypowym osądom. Świat widziany z tak bliska potrafi być tolerancyjny, bo miłość jest bezwarunkowa". Rafał Łysak stworzył obraz relacji, jaka istnieje między nim a jego 80-letnią Babcią. I nie ma wątpliwości, że jest to relacja piękna, bo opiera się na miłości, która, jak się okazuje, pozwala zrozumieć to, co wydawało się niezrozumiałe; zaakceptować to, czego nigdy nie potrafiło się do siebie dopuścić. A w końcu uświadomić sobie, że nic nie ma znaczenia, jeśli chodzi o najważniejszego w życiu człowieka. To film, który uczy rozmawiać, ale również tego, że trzeba rozmawiać i słuchać siebie nawzajem.Pokazyw trasie z Polską Światłoczułą:– Rozprza, Gminna Biblioteka Publiczna, godz. 18:00– Miłosław, Powiatowa Scena Kultury Zamkowa, godz. 18:00– Mniszki, Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej, godz. 18:00– Babimost, Gminny Ośrodek Kultury, godz. 18:00