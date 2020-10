Kolejna trasa Polski Światłoczułej za nami

W dniach 1-4 października odbyła się kolejna trasa Polski Światłoczułej. Widzowie z Podkowy Leśnej, Rozalina oraz Bogumiłowic mieli okazję zobaczyć film " Miłość bezwarunkowa " w reżyserii Rafała Łysaka To nagrodzona Złotym Lajkonikiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym "opowieść o intymnej rzeczywistości ludzi różnych pokoleń, która wymyka się stereotypowym osądom. Świat widziany z tak bliska potrafi być tolerancyjny, bo miłość jest bezwarunkowa". Łysak stworzył obraz relacji, jaka istnieje między nim a jego 80-letnią Babcią. I nie ma wątpliwości, że jest to relacja piękna, bo opiera się na miłości, która, jak się okazuje, pozwala zrozumieć to, co wydawało się niezrozumiałe; zaakceptować to, czego nigdy nie potrafiło się do siebie dopuścić. A w końcu uświadomić sobie, że nic nie ma znaczenia, jeśli chodzi o najważniejszego w życiu człowieka. To film, który uczy, że trzeba i warto rozmawiać i słuchać siebie nawzajem.Polska Światłoczuła to unikatowy projekt filmowy zainicjowany w 2011 roku przez reżyser Dorotę Kędzierzawską i operatora Artura Reinharta mający na celu promocję kultury wyższej oraz włączanie w dyskusję o filmie i sztuce mieszkańców małych miejscowości pozbawionych kin, z utrudnionym dostępem do kultury.Formuła projektu zakłada cykliczne trasy filmowe z bezpłatnymi projekcjami na najwyższym poziomie technologicznym – często w nietypowych miejscach (świetlice wiejskie, remizy, zamki, pałace, muzea, biblioteki, czy zakłady karne). Od typowego kina objazdowego Polskę Światłoczułą wyróżnia zaangażowanie twórców filmowych (reżyserów, aktorów, operatorów itd.) i ich uczestnictwo w dyskusjach po każdej projekcji. Spotkania te, są transmitowane online.