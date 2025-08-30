"Motorheads" zalicza kraksę. Serial został skasowany

Po raptem jednym sezonie serial "Motorheads" został skasowany przez Prime Video. Dla wielu fanów pozycji jest to niezrozumiała decyzja, przeciw której na przestrzeni ostatnich tygodni aktywnie walczyli na platformie X oraz TikTok. Jak się okazuje – bezskutecznie. Ceniona przez krytyków pozycja młodzieżowa nie zostanie kontynuowana.
"Motorheads" zostaje skasowane. Co dalej z serialem?
W tej fatalnej informacji fani mogą jednak doszukiwać się iskierki optymizmu. Jak zaznacza portal Deadline, Amazon zezwolił, by producenci spróbowali poszukać dla "Motorheads
" nowego streamingowego domu, chętnego wykładać pieniądze na realizację kolejnych sezonów. To niemal bezprecedensowa sytuacja, w której streaming decyduje się na udostępnienie swojej ekskluzywnej, oryginalnej treści konkurencyjnym podmiotom.
Decyzja o skasowaniu serialu jest tym dziwniejsza, że "Motorheads
" wcale nie radziło sobie źle na tle propozycji serwisu Prime Video. Od czasu majowej premiery, seria przez trzy miesiące utrzymywała się w rankingu TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji wśród użytkowników Prime Video w Stanach Zjednoczonych. Nawet jeśli nie biła rekordów popularności – biorąc pod uwagę jej skalę oraz aspiracje – radziła sobie przynajmniej przyzwoicie. W zdobyciu szerszej widowni mógł przeszkadzać serialowi temat, według analityków sukcesywnie odstraszający żeńską widownię. Chcieliśmy zrobić serial bez żadnej agendy, pełen serca – taki, który całe rodziny mogą oglądać wspólnie. Choć jesteśmy rozczarowani, że "Motorheads" nie będzie kontynuowany w Prime Video, jesteśmy niezwykle dumni z tego, co udało się stworzyć naszemu zespołowi. Mimo że startowaliśmy z zerową rozpoznawalnością wśród widzów, nasza pasjonująca i głośna grupa fanów sprawiła, że serialu nie dało się ignorować. Ich entuzjazm nas napędza i jesteśmy optymistycznie nastawieni, że znajdziemy dla niego dom, który uwierzy w ten projekt
– powiedział producent Jason Seagraves
.
Przypomnijmy, że "Motorheads
" opowiada o pierwszej miłości, pierwszym zawodzie miłosnym i przekręceniu kluczyka w pierwszym samochodzie. Akcja toczy się w niegdyś tętniącym życiem przemysłowym miasteczku, którego mieszkańcy szukają nadziei na lepsze jutro. Serial przedstawia losy grupy outsiderów, których połączyła przyjaźń i miłość do wyścigów ulicznych, a także próba odnalezienia się w licealnej rzeczywistości.