"Kennedy": Michael Fassbender legendarnym politykiem. Amerykańskie "The Crown"?

Netflix szykuje kolejny historyczny hit. Platforma połączyła siły ze studiem Chernin Entertainment, by stworzyć "Kennedy" – ośmioodcinkowy dramat opowiadający o triumfach i tragediach najsłynniejszej politycznej dynastii Ameryki. W roli głowy rodu, Joe Kennedy’ego Seniora, zobaczymy Michaela Fassbendera. Za kamerą Thomas Vinterberg.
Serial "Kennedy": miłość, rywalizacja i tragedie
Serial oparty jest na książce Fredrika Logevalla "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956
". Za scenariusz odpowiada Sam Shaw ("Masters of Sex
"), a reżyserią zajmie się Thomas Vinterberg
, twórca "Polowania
" i "Festen
". Wszyscy trzej pełnią też funkcję producentów wykonawczych.
Według zapowiedzi, Kennedy pokaże: "intymne życie, miłości, rywalizacje i tragedie, które ukształtowały najbardziej ikoniczną rodzinę XX wieku – i świat, w jakim żyjemy dziś".
Pierwszy sezon rozpocznie się w latach 30., ukazując drogę Joe i Rose Kennedych oraz ich dziewięciorga dzieci – w tym młodego Johna F. Kennedy’ego
, który próbuje wyrwać się z cienia starszego brata.
Joe Kennedy Senior był nie tylko patriarchą potężnej rodziny polityków, ale też ważną postacią życia publicznego. Pełnił funkcję pierwszego szefa amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych, a następnie ambasadora USA w Wielkiej Brytanii w przededniu II wojny światowej.
Projekt powstaje w duchu sukcesu "The Crown
", który przyniósł Netfliksowi 24 nagrody Emmy i potwierdził, że widzowie wciąż kochają dobrze opowiedziane historie o władzy, rodzinie i kulisach wielkiej historii. Michael Fassbender
, znany m.in. z ról w "Prometeuszu
", "Stevie Jobsie
" i serii "X-Men
", niedawno wystąpił w serialu Showtime’a "Agencja
" oraz filmie "Szpiedzy" z Cate Blanchett
. Wkrótce zobaczymy go w thrillerze "Hope" w reżyserii Na Hong-jina
, gdzie partneruje mu żona, Alicia Vikander
, oraz w filmie "Kung Fury: The Movie
".
