"Kennedy": Michael Fassbender legendarnym politykiem. Amerykańskie "The Crown"?

źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Netflix szykuje kolejny historyczny hit. Platforma połączyła siły ze studiem Chernin Entertainment, by stworzyć "Kennedy" – ośmioodcinkowy dramat opowiadający o triumfach i tragediach najsłynniejszej politycznej dynastii Ameryki. W roli głowy rodu, Joe Kennedy’ego Seniora, zobaczymy Michaela Fassbendera. Za kamerą Thomas Vinterberg.

Serial "Kennedy": miłość, rywalizacja i tragedie



Serial oparty jest na książce Fredrika Logevalla "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956". Za scenariusz odpowiada Sam Shaw ("Masters of Sex"), a reżyserią zajmie się Thomas Vinterberg, twórca "Polowania" i "Festen". Wszyscy trzej pełnią też funkcję producentów wykonawczych.

Według zapowiedzi, Kennedy pokaże: "intymne życie, miłości, rywalizacje i tragedie, które ukształtowały najbardziej ikoniczną rodzinę XX wieku – i świat, w jakim żyjemy dziś". 

GettyImages-83931388.jpg Getty Images © Bachrach
Joe i Rose Kennedy
Pierwszy sezon rozpocznie się w latach 30., ukazując drogę Joe i Rose Kennedych oraz ich dziewięciorga dzieci – w tym młodego Johna F. Kennedy’ego, który próbuje wyrwać się z cienia starszego brata.

Joe Kennedy Senior był nie tylko patriarchą potężnej rodziny polityków, ale też ważną postacią życia publicznego. Pełnił funkcję pierwszego szefa amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych, a następnie ambasadora USA w Wielkiej Brytanii w przededniu II wojny światowej.

Projekt powstaje w duchu sukcesu "The Crown", który przyniósł Netfliksowi 24 nagrody Emmy i potwierdził, że widzowie wciąż kochają dobrze opowiedziane historie o władzy, rodzinie i kulisach wielkiej historii.

Michael Fassbender: Ostatnie i najbliższe projekty


Michael Fassbender, znany m.in. z ról w "Prometeuszu", "Stevie Jobsie" i serii "X-Men", niedawno wystąpił w serialu Showtime’a "Agencja" oraz filmie "Szpiedzy" z Cate Blanchett. Wkrótce zobaczymy go w thrillerze "Hope" w reżyserii Na Hong-jina, gdzie partneruje mu żona, Alicia Vikander, oraz w filmie "Kung Fury: The Movie".

Michael Fassbender w filmie "Szpiedzy" – zobacz zwiastun



Agentka wywiadu Kathryn Woodhouse jest podejrzewana o zdradę kraju. Wkrótce jej mąż – również legendarny agent – staje przed ostatecznym wyborem: lojalność wobec małżeństwa czy ojczyzny.

