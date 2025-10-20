"Spider-Man: Brand New Day": Wiemy, kogo gra Sadie Sink?

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu widowiska "Spider-Man: Brand New Day". Pojawił się na nich nie tylko Tom Holland w kostiumie Człowieka-Pająka, ale również Sadie Sink. Czy zdjęcia potwierdzają kogo gra – i kogo nie gra – aktorka znana ze "Stranger Things"?
Sadie Sink na planie "Spider-Mana 4". Czy wciela się w...?
Ekipa filmu pracuje na planie w Basingstoke w Anglii pod kierownictwem reżysera Destina Daniela Crettona
. Największą ciekawostką – obok Toma Hollanda śmigającego na sznurku – jest obecność Sadie Sink.
Marvel wciąż nie ujawnił, w jaką postać wciela się aktorka. Dotychczas obstawiano, że może to być Jean Grey, Mary Jane Watson albo Gwen Stacy.
Wygląda jednak, że to żadna z nich.
Na podstawie fotografii – na których widać m.in. wojskowe spodnie bohaterki – uważni fani wywnioskowali, że Sink wciela się najprawdopodobniej w Rachel Cole-Alves
. To żołnierka piechoty morskiej, której bliscy – w tym jej świeżo upieczony mąż – zostają zabici podczas wesela przez gangsterów. Kobieta wypowiada zemstę światkowi przestępczemu i łączy siły z Punisherem
. Jako że w filmie pojawi się Jon Bernthal
jako Frank Castle
, ta teoria jest całkiem prawdopodobna.
Kogo zobaczymy w "Spider-Man: Brand New Day"?
O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda
na planie pojawią się ponownie także Zendaya
i Jacob Batalon
. Wiemy również, że Mark Ruffalo
pojawi się jako Hulk
, Jon Bernthal
jako Punisher
i Michael Mando
jako Scorpion
. W obsadzie są również Sadie Sink
i Liza Colon-Zayas
.
Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" Destin Daniel Cretton
. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna
i Erik Sommers
. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.
"Stranger Things" - zwiastun piątego sezonu