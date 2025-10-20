Newsy Filmy "Spider-Man: Brand New Day": Wiemy, kogo gra Sadie Sink?
"Spider-Man: Brand New Day": Wiemy, kogo gra Sadie Sink?

źródło: Materiały prasowe
Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu widowiska "Spider-Man: Brand New Day". Pojawił się na nich nie tylko Tom Holland w kostiumie Człowieka-Pająka, ale również Sadie Sink. Czy zdjęcia potwierdzają kogo gra – i kogo nie gra – aktorka znana ze "Stranger Things"?

Sadie Sink na planie "Spider-Mana 4". Czy wciela się w...?



1.jpg


Ekipa filmu pracuje na planie w Basingstoke w Anglii pod kierownictwem reżysera Destina Daniela Crettona. Największą ciekawostką – obok Toma Hollanda śmigającego na sznurku – jest obecność Sadie Sink.  





Marvel wciąż nie ujawnił, w jaką postać wciela się aktorka. Dotychczas obstawiano, że może to być Jean Grey, Mary Jane Watson albo Gwen Stacy. Wygląda jednak, że to żadna z nich.



Na podstawie fotografii – na których widać m.in. wojskowe spodnie bohaterki – uważni fani wywnioskowali, że Sink wciela się najprawdopodobniej w Rachel Cole-Alves. To żołnierka piechoty morskiej, której bliscy – w tym jej świeżo upieczony mąż – zostają zabici podczas wesela przez gangsterów. Kobieta wypowiada zemstę światkowi przestępczemu i łączy siły z Punisherem. Jako że w filmie pojawi się Jon Bernthal jako Frank Castle, ta teoria jest całkiem prawdopodobna.



Kogo zobaczymy w "Spider-Man: Brand New Day"?



O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda na planie pojawią się ponownie także Zendaya i Jacob Batalon. Wiemy również, że Mark Ruffalo pojawi się jako Hulk, Jon Bernthal jako Punisher i Michael Mando jako Scorpion. W obsadzie są również Sadie Sink i Liza Colon-Zayas.

Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destin Daniel Cretton. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna i Erik Sommers. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.  

"Stranger Things" - zwiastun piątego sezonu



