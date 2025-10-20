Twórcy "Spider-Mana: Uniwersum" dla Netfliksa. To będzie komedia

Netflix wygrał rywalizację o prawa do filmu "The In-Claus", nowego projektu od twórców "Spider-Mana: Uniwersum", czyli Phila Lorda i Chrisa Millera. Scenariusz napisze Travis Braun, jedno z najgorętszych nazwisk w Hollywood.
"The In-Claus" powstaje dla Netfliksa
Fabuła na razie trzymana jest w tajemnicy, wiadomo jednak, że film powstanie na podstawie krótkiego opowiadania Brauna i Gabrielle Meyerów. Za produkcję odpowiadają Lord
, Miller
, Aditya Sood
i Lucy Kitada
, która jako pierwsza przyniosła projekt do studia. Netflix podobno "zakochał się w historii" i przebił finansowo kilku dużych konkurentów.
Lord i Miller: Najnowsze projekty
Dla duetu Lord
i Miller
to kolejny duży projekt w imponującym kalendarzu. W przyszłym roku do kin trafi ich "Project Hail Mary
" z Ryanem Goslingiem
, a w przygotowaniu są też m.in. "The Last Expedition
" i "Everyday Parenting Tips". Na małym ekranie pracują nad serialem "Spider-Noir
" z Nicolasem Cage'em
. Premiera planowana jest na 2026 rok.
"Spider-Noir" w drodze
Twórcy mają już Oscara za "Spider-Mana: Uniwersum
", a trzecia część serii – "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
" – wejdzie do kin w czerwcu 2027 roku.