Twórcy "Spider-Mana: Uniwersum" dla Netfliksa. To będzie komedia

Twórcy &quot;Spider-Mana: Uniwersum&quot; dla Netfliksa. To będzie komedia
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Netflix wygrał rywalizację o prawa do filmu "The In-Claus", nowego projektu od twórców "Spider-Mana: Uniwersum", czyli Phila Lorda i Chrisa Millera. Scenariusz napisze Travis Braun, jedno z najgorętszych nazwisk w Hollywood.

"The In-Claus" powstaje dla Netfliksa



Fabuła na razie trzymana jest w tajemnicy, wiadomo jednak, że film powstanie na podstawie krótkiego opowiadania Brauna i Gabrielle Meyerów. Za produkcję odpowiadają Lord, Miller, Aditya Sood i Lucy Kitada, która jako pierwsza przyniosła projekt do studia. Netflix podobno "zakochał się w historii" i przebił finansowo kilku dużych konkurentów.

Lord i Miller: Najnowsze projekty



Dla duetu Lord i Miller to kolejny duży projekt w imponującym kalendarzu. W przyszłym roku do kin trafi ich "Project Hail Mary" z Ryanem Goslingiem, a w przygotowaniu są też m.in. "The Last Expedition" i "Everyday Parenting Tips". Na małym ekranie pracują nad serialem "Spider-Noir" z Nicolasem Cage'em. Premiera planowana jest na 2026 rok.

"Spider-Noir" w drodze

Twórcy mają już Oscara za "Spider-Mana: Uniwersum", a trzecia część serii – "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" – wejdzie do kin w czerwcu 2027 roku.

"Spider-Man: Uniwersum" – zobacz zwiastun



