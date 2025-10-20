Newsy Filmy Colman Domingo w "Wicked: Na dobre". Wiemy, kogo zagra
Filmy

Colman Domingo w "Wicked: Na dobre". Wiemy, kogo zagra

Deadline / autor: /
Colman Domingo w &quot;Wicked: Na dobre&quot;. Wiemy, kogo zagra
źródło: Getty Images
autor: Mondadori Portfolio
Colman Domingo użyczy głosu Tchórzliwemu Lwu w drugiej części musicalowego widowiska "Wicked: Na dobre". Aktor ogłosił to w swoich mediach społecznościowych, a informację potwierdziło także studio Universal.

Jakie postacie zobaczymy w "Wicked: Na dobre"?



Domingo przygotował dla fanów takie wideo:


Film Jona Chu będzie kontynuacją zeszłorocznego hitu "Wicked" i wprowadzi na ekran więcej znanych postaci z uniwersum "Czarnoksiężnika z Krainy Oz" – w tym Blaszanego Drwala, Stracha na Wróble i Dorotkę, ale jeszcze nie wiadomo, kto ich zagra.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Arianę Grande jako Glindę oraz Cynthię Erivo jako Elphabę. W obsadzie znaleźli się również Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey i Ethan Slater.

"Wicked: Na dobre" trafi do kin już 21 listopada tego roku.

Musical "Wicked" od lat jest jednym z największych fenomenów Broadwayu. To prequel "Czarnoksiężnika z Krainy Oz", który opowiada, jak zielonoskóra Elphaba stała się Złą Czarownicą z Zachodu i jak Glinda zyskała status Dobrej Wróżki.

Scenariusz do filmu napisała autorka oryginału Winnie Holzman, a muzykę i teksty piosenek stworzył Stephen Schwartz.

Colman Domingo nadchodzące role


Domingo, znany m.in. z takich produkcji, jak "Rustin" i "Euphoria", nie zwalnia tempa – wkrótce zobaczymy go także w filmach Edgara Wrighta ("The Running Man") i Gusa Van Santa ("Dead Man’s Wire").

"Wicked: Na dobre" – zobacz zwiastun



