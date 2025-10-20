Colman Domingo w "Wicked: Na dobre". Wiemy, kogo zagra

Colman Domingo użyczy głosu Tchórzliwemu Lwu w drugiej części musicalowego widowiska "Wicked: Na dobre". Aktor ogłosił to w swoich mediach społecznościowych, a informację potwierdziło także studio Universal.
Domingo przygotował dla fanów takie wideo:
Film Jona Chu
będzie kontynuacją zeszłorocznego hitu "Wicked" i wprowadzi na ekran więcej znanych postaci z uniwersum "Czarnoksiężnika z Krainy Oz" – w tym Blaszanego Drwala, Stracha na Wróble i Dorotkę, ale jeszcze nie wiadomo, kto ich zagra.
W głównych rolach ponownie zobaczymy Arianę Grande
jako Glindę oraz Cynthię Erivo
jako Elphabę. W obsadzie znaleźli się również Jeff Goldblum
, Michelle Yeoh
, Jonathan Bailey
i Ethan Slater
.
"Wicked: Na dobre
" trafi do kin już 21 listopada tego roku.
Musical "Wicked" od lat jest jednym z największych fenomenów Broadwayu. To prequel "Czarnoksiężnika z Krainy Oz", który opowiada, jak zielonoskóra Elphaba stała się Złą Czarownicą z Zachodu i jak Glinda zyskała status Dobrej Wróżki.
Scenariusz do filmu napisała autorka oryginału Winnie Holzman
, a muzykę i teksty piosenek stworzył Stephen Schwartz
. Domingo
, znany m.in. z takich produkcji, jak "Rustin
" i "Euphoria
", nie zwalnia tempa – wkrótce zobaczymy go także w filmach Edgara Wrighta
("The Running Man
") i Gusa Van Santa
("Dead Man’s Wire
").