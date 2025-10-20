Newsy Filmy Festiwale i nagrody Znamy zwycięzców Plebiscytu Publiczności 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego
Znamy zwycięzców Plebiscytu Publiczności 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Wstrząsający "Głos Hind Rajab" (The Voice of Hind Rajab) w reżyserii Kaouther Ben Hanii, dokumentalne "Znaki Pana Śliwki" w reż. Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka, krótkometrażowy film Marcina Modzelewskiego "Lift Lady" oraz "Cięcie skał", reż. Sary Khaki najlepszymi filmami 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego – według widzów głosujących w corocznym Plebiscycie Publiczności.

Najwięcej głosów w kategorii FILMY FABULARNE otrzymał film "Głos Hind Rajab" (Tunezja / Francja 2025) w reżyserii Kaouther Ben Hanii, laureat  Srebrnego Lwa – Grand Jury Prize oraz ośmiu  innych nagród pozaregulaminowych na festiwalu w Wenecji. 

W kategorii FILMY DOKUMENTALNE niekwestionowanym zwycięzcą był film "Znaki Pana Śliwki" (Polska 2025) w reż. Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka – historia Karola Śliwki, polskiego artysty grafika, autora ikonicznych znaków graficznych, które ożywiając ponurą komunistyczną Polskę, na zawsze zmieniły oblicze polskiego designu.

W kategorii FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE najwięcej głosów otrzymał film Marcina Modzelewskiego, "Lift Lady" (Polska 2025), który opowiada o surrealistycznej codzienności Mzii, byłej snajperki, nadzorującej płatną windę w Tbilisi – jedyny taki ciąg komunikacyjny na świecie.

Nagrodę Publiczności sekcji WOLNY DUCH / FREE SPIRIT AWARD otrzymał film "Cięcie skał" (Iran / Niemcy / Stany Zjednoczone 2025) w reżyserii Sary Khaki – dokumentalna opowieść o Sarze Shahverdi – pierwszej radnej wybraną przez mieszkańców swojej wsi w Iranie, która zamierza przełamać długoletnie tradycje patriarchalne, szkoląc nastoletnie dziewczęta w jeździe na motocyklach i powstrzymując małżeństwa dzieci.

PLEBISCYT PUBLICZNOŚCI:



Filmy fabularne

1. Głos Hind Rajab / The Voice of Hind Rajab
2. Anioł Stróż / Good Fortune
3. Dusza idealna / You Found Me
4. Mała Amelia / Little Amélie
5. Dobry wieczór, dobry dzień / Beautiful Evening, Beautiful Day

Filmy dokumentalne

1. Znaki Pana Śliwki / Signs of Mr. Plum Pokazy
2. Cięcie skał / Cutting Through Rocks
3. Mężczyźni na tratwach / The Raftsmen
4. Wojna o sztukę / War on Art
5. Uchwycić Ją / Framing Her

Filmy krótkometrażowe

1. Lift Lady
2. Śnieżny miś / Snow Bear
3. Okienko / Window
4. Nibylandex / Neverlandex
5. Wiecznie zielony / Forevergreen

