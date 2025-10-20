Znamy zwycięzców Plebiscytu Publiczności 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Wstrząsający "Głos Hind Rajab" (The Voice of Hind Rajab) w reżyserii Kaouther Ben Hanii, dokumentalne "Znaki Pana Śliwki" w reż. Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka, krótkometrażowy film Marcina Modzelewskiego "Lift Lady" oraz "Cięcie skał", reż. Sary Khaki najlepszymi filmami 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego – według widzów głosujących w corocznym Plebiscycie Publiczności.
Najwięcej głosów w kategorii FILMY FABULARNE otrzymał film "Głos Hind Rajab
" (Tunezja / Francja 2025) w reżyserii Kaouther Ben Hanii
, laureat Srebrnego Lwa – Grand Jury Prize oraz ośmiu innych nagród pozaregulaminowych na festiwalu w Wenecji.
W kategorii FILMY DOKUMENTALNE niekwestionowanym zwycięzcą był film "Znaki Pana Śliwki
" (Polska 2025) w reż. Urszuli Morgi
i Bartosza Mikołajczyka
– historia Karola Śliwki, polskiego artysty grafika, autora ikonicznych znaków graficznych, które ożywiając ponurą komunistyczną Polskę, na zawsze zmieniły oblicze polskiego designu.
W kategorii FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE najwięcej głosów otrzymał film Marcina Modzelewskiego
, "Lift Lady
" (Polska 2025), który opowiada o surrealistycznej codzienności Mzii, byłej snajperki, nadzorującej płatną windę w Tbilisi – jedyny taki ciąg komunikacyjny na świecie.
Nagrodę Publiczności sekcji WOLNY DUCH / FREE SPIRIT AWARD otrzymał film "Cięcie skał
" (Iran / Niemcy / Stany Zjednoczone 2025) w reżyserii Sary Khaki
– dokumentalna opowieść o Sarze Shahverdi – pierwszej radnej wybraną przez mieszkańców swojej wsi w Iranie, która zamierza przełamać długoletnie tradycje patriarchalne, szkoląc nastoletnie dziewczęta w jeździe na motocyklach i powstrzymując małżeństwa dzieci.
PLEBISCYT PUBLICZNOŚCI: Filmy fabularne
1. Głos Hind Rajab / The Voice of Hind Rajab
2. Anioł Stróż / Good Fortune
3. Dusza idealna / You Found Me
4. Mała Amelia / Little Amélie
5. Dobry wieczór, dobry dzień / Beautiful Evening, Beautiful Day Filmy dokumentalne
1. Znaki Pana Śliwki / Signs of Mr. Plum Pokazy
2. Cięcie skał / Cutting Through Rocks
3. Mężczyźni na tratwach / The Raftsmen
4. Wojna o sztukę / War on Art
5. Uchwycić Ją / Framing Her Filmy krótkometrażowe
1. Lift Lady
2. Śnieżny miś / Snow Bear
3. Okienko / Window
4. Nibylandex / Neverlandex
5. Wiecznie zielony / Forevergreen