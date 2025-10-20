EnergaCAMERIMAGE 2025: Pierwsze tytuły Konkursu Głównego!

Rozpoczęło się wielkie odliczanie do 33. edycji Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. Jak co roku, dołożyliśmy wszelkich starań, aby przygotować niezwykły program pełen wizualnie zachwycającego współczesnego kina. Dziś prezentujemy pierwsze trzy tytuły, które zakwalifikowały się do naszego Konkursu Głównego.
FRANZ KAFKA
"Franz Kafka
" w reżyserii Agnieszki Holland
nie jest typową biografią wybitnego pisarza, lecz opowieścią o tym, co znaczy być młodym, zagubionym i innym w świecie ulegającym nieustannym zmianom. Kafka świetnie odnalazłby się w XXI wieku: pracoholik, którego brzydziła bezduszność korporacyjnej biurokracji; mężczyzna, który wolał pisać listy do swoich kochanek niż spędzać z nimi czas i kończył związki niemal bez słów; zagorzały wegetarianin; wreszcie syn, karcony przez ojca słowami "znormalniej", gdy ten pisał znakomite opowiadania o budzeniu się pod postacią owada. Film snuje subtelnie zabawną historię, dając dogłębny, niemal hiperrealistyczny wgląd w życie jednego z najbardziej ikonicznych intelektualistów w dziejach – w życie młodego człowieka, który w zasadzie wymyślił współczesne kryzysy egzystencjalne na długo przed tym, zanim te stały się udziałem ery Internetu.
HAMNET
Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir
poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira, "Hamleta".
LATE SHIFT
Oddana pracy pielęgniarka stawia czoła bezlitosnemu tempu panującemu na oddziale chirurgicznym, niezmiennie okazując pacjentom życzliwość i ciepło, nawet podczas dyżurów z niepełnym personelem na zmianie. Wraz z biegiem dnia "Late Shift
" przeradza się w porywający wyścig z czasem, prowadzący do mocnego, trzymającego w napięciu finału.