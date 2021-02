"My, dzieci z dworca Zoo" wracają jako serial. Zobaczcie zapowiedź

Już niedługo na platformę HBO GO trafi serialowa odsłona książki " My, dzieci z dworca Zoo " – historii Christiane, która jako dwunastolatka wpadła w imprezowy i narkotyczny wir Berlina Zachodniego. Wszystkie osiem odcinków będzie dostępne na HBO GO od 27 lutego.Bohaterami serialu będzie sześcioro znajomych, którzy wspólnie wpadają w koleiny destrukcyjnego stylu życia. W centrum pozostaje nastoletnia Christiane nieradząca sobie emocjonalnie z rozstaniem rodziców.Poniżej możecie ocenić, jak zapowiada się nowa wersja kultowej książki.Oficjalny opis serialu brzmi:Christiane, Stella, Babsi, Axel, Michi i Benno poznają się podczas undergroundowych imprez w pełnych narkotyków berlińskich klubach. Są silni, odważni i wiodą szalone życie w "raju", który początkowo wydaje im się być feerią kolorów, brawury i ekscytacji. Centralną postacią i osią dla całej grupy jest Christiane, na życiu której ogromne piętno odcisnęło rozstanie jej rodziców. Dziewczyna ucieka z domu, by odnaleźć się w niezwykle kuszącym alternatywnym świecie. Zacieśniające się z biegiem czasu więzi między nastolatkami sprawiają, że członkowie grupy w hedonistycznych uniesieniach szukają kolejnych dreszczy emocji, przeżywając pełne euforii wzloty i mroczne, niebezpieczne wręcz, upadki. Podczas gdy ich życie i związki na zmianę rozwijają się i rozpadają, ich własne traumy wciągają ich w wir, z którego nie każdy jest w stanie uciec.Twórcami serialu są Philipp Kadelbach i Annette Hess.Jaka Wam się podoba taka odsłona " My, dzieci z dworca zoo "?