"Need for Speed" powraca. W "Unbound" zagramy jeszcze w 2022

Trochę przyszło nam czekać na nowego NFSa, ale w końcu możemy powiedzieć, że "mamy to!". " Need for Speed Unbound ", najnowsza odsłona serii "Need for Speed" od Electronic Arts i Criterion Games zadebiutuje już 2 grudnia tego roku na komputerach PC oraz konsolach Xbox Series X|S i PlayStation 5. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun.“Need for Speed Unbound stawia przede wszystkim na wyrażanie samych siebie, podejmowanie ryzyka i kwestionowanie status quo po prostu przez bycie sobą – od stylu jazdy, unikalne konstrukcje samochodów, stylizację, muzykę po wiele, wiele więcej” powiedział Kieran Crimmins, Creative Director w Criterion Games. “Naszym celem jest stworzenie prawdziwe autentycznego uniwersum, w którym gracze będą mogli odtworzyć samych siebie. Doświadczenia wizualne płynące z Unbound redefiniują oczekiwania fanów, w nowym autorskim stylu, który sprawia, że graffiti ożywa, wzmaga się rywalizacja, a do tego wypełniona adrenaliną akcja obiera najwyższe obroty”. Need for Speed Unbound " stawia wyzwanie konwencjom gatunku gier wyścigowych i podnosi poprzeczkę przez wprowadzenie konsekwencji, gdzie wysokie ryzyko oznacza wysokie nagrody w ramach każdego wyścigu, decyzji i zakładu. Gracze wkraczają do świata Lakeshore w momencie, w którym napad na rodzinny salon samochodowy rozdziera dwóch przyjaciół i stawia świeżego kierowcę na nowej drodze aby zwyciężyć w ostatecznym wyścigu ulicznym i odzyskać bezcenny skradziony samochód. " Need for Speed Unbound " to między innymi:- Świat jest płótnem każdego gracza: Graffiti ożywa w nowej stylistyce graficznej, kiedy gracze przemierzając miasto są zaopatrzeni w zupełnie nowy zestaw narzędzi wizualnych i dźwiękowych, takich jak Burst Nitrous, które nagradzają graczy za brawurową jazdę.- Przemierzaj ulice: Im więcej graczy się ściga, tym większą uwagę na siebie ściągają. Wybierz, w jaki sposób przechytrzysz policję wykorzystując nowe mechaniki ucieczki i przejmując kontrolę nad pościgiem w walce o wielkie nagrody albo jeszcze większe konsekwencje w wypadku, gdy zostaniesz złapany.- Ekspresja i styl: Setki przedmiotów kosmetycznych, wśród których znajdą się między innymi licencjonowane przedmioty od jednych z największych światowych innowatorów mody oraz autorski sprzęt od producentów samochodowych, który daje graczom nieskończone możliwości wyposażenia swojego auta i prezentacji własnego stylu.- Znajdź wolność w rytmie: Jedź do rytmu definiującej gatunek ścieżki dźwiękowej z topowymi artystami ze światowej sceny hip-hopwej, na czele z wielokrotnie nagradzanym artystą, przedsiębiorcą, aktorem i ikoną mody A$AP Rockym i jego agencją kreatywną AWGE razem ze światową premierą nowego kawałka artysty “Sh*ttin’ Me” dostępną również w zapowiedzi gry.- Przejmij scenę z A$AP Rockym: A$AP Rocky pojawi się w grze jako lider Takeover Scene, nowego, regrywalnego trybu jazdy precyzyjnej, który łączy społeczność w próbie przejęcia części miasta i celebruje styl jazdy ponad prędkość. Agencja AWGE udzielała również konsultacji kreatywnych przy grze.