"Nightflyers" skasowane po pierwszym sezonie

3 2 1



Stacja Syfy rezygnuje z najdroższego serialu w swojej historii. I to już po pierwszym sezonie. Mam złą wiadomość dla fanów: drugiego sezonu nie będzie.Projekt był ekranizacją noweli George'a R.R. Martina . Aby go zrealizować, Syfy weszło we współpracę z Netfliksem, który otrzymał międzynarodowe prawa do jego dystrybucji. Serial nie był przebojem ani na kanale Syfy ani na platformie streamingowej stacji. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że na Netfliksie było podobnie.Załoga złożona z różnej maści naukowców i odkrywców wchodzi na pokład supernowoczesnego statku i wyrusza na poszukiwania obcych form życia, które mogą być ostatnią nadzieją dla zagrożonej zagładą ludzkości. Jednak im dalej w nieznane, tym więcej tajemniczych i śmiertelnie groźnych wydarzeń zagraża życiu załogi i powodzeniu całego przedsięwzięcia. Na pokładzie statku panuje napięta atmosfera wynikająca z braku wzajemnego zaufania. Każdy stara się ustalić, kto — lub co — jest przyczyną nieustannych problemów. Czy członkowie załogi będą w stanie polegać na sobie na tyle, by ocalić przyszłość gatunku ludzkiego?