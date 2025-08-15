Newsy Filmy Irlandzka skandalistka i piosenkarka protestu doczeka się biografii
Irlandzka skandalistka i piosenkarka protestu doczeka się biografii

źródło: Getty Images
Twórcy głośnego dokumentu "Nothing Compares" o wczesnych latach twórczości Sinéad O’Connor przygotowują jej pełnometrażową biografię. Film skupi się na dzieciństwie i młodości artystki, pokazując jej pierwsze kroki w świecie muzyki i drogę na szczyt. Twórcy chcą uchwycić nie tylko jej niezwykły talent, ale i buntowniczego ducha – cechy, które sprawiły, że stała się ikoną odwagi i wolności słowa.

Kim była Sinéad O’Connor? Artystka, która zmieniła oblicze muzyki


Sinéad O’Connor przeszła do historii jako jedna z najważniejszych postaci irlandzkiej kultury. Jej album "I Do Not Want What I Haven’t Got" (1990) przez sześć tygodni utrzymywał się na szczycie listy Billboard, a singiel "Nothing Compares 2 U" stał się światowym hitem. Piosenka przyniosła jej m.in. Billboard i Brit Award, a także uczyniła ją pierwszą kobietą z tytułem MTV Video of the Year.

"Nothing Compares"

Największe przeboje i kontrowersje – od "Nothing Compares 2 U" po SNL


Sinéad była nie tylko wokalistką, ale też odważną aktywistką i "piosenkarką protestu". Walczyła z seksizmem w branży i piętnowała nadużycia w Kościele katolickim. W 1992 roku, podczas występu w "Saturday Night Live", w wieku zaledwie 25 lat, podarła na wizji zdjęcie papieża Jana Pawła II – gest, który wywołał międzynarodową burzę i na lata wpisał ją w historię popkultury.

Zmarła w 2023 roku w wieku 56 lat. 

Kiedy premiera filmu o Sinéad O’Connor?


Data premiery nie jest jeszcze znana, ale biorąc pod uwagę skalę projektu i nazwiska twórców, można spodziewać się, że będzie to jedno z najgłośniejszych filmowych wydarzeń poświęconych muzyce w najbliższych latach.

Za kamerą filmu stanie Josephine Decker, a nad scenariuszem pracuje Stacey Gregg. Producentem filmu jest BBC Film. 

Zobacz zwiastun dokumentu "Nothing Compares"




