"Nikt tego nie chce": mamy zdjęcia z 2. sezonu!

23 października na Netfliksie zadebiutuje drugi sezon "Nikt tego nie chce". Serial okazał się jednym z większych hitów platformy w ubiegłym roku, lądując w rankingu Top10 w 89 krajach na świecie. Teraz serwis zaprezentował pierwsze zdjęcia z nowych odcinków.  









"Nikt tego nie chce": co wiemy o 2. sezonie?



Stworzony przez Erin Foster "Nikt tego nie chce"; opowiada historię agnostycznej autorki podcastów o seksie i niekonwencjonalnego rabina świeżo po rozstaniu. Bohaterowie spotykają się na imprezie, z której wychodzą już razem. Ta nietypowa para - Joanne (Kristen Bell) i Noah (Adam Brody) - od razu wie, że między nimi zaiskrzyło. Jednak ze względu na ich bardzo różne style życia na drodze do miłości stają im wszystkie współczesne przeszkody, a także ich - czasem mające dobre intencje, a czasem zapędy do sabotażu - rodziny, w tym jej siostra Morgan (Justine Lupe) i jego brat Sasha (Timothy Simons).  

Powracającymi członkami obsady są: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn, Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Emily Arlook, Sherry Cola i Shiloh Bearman. Wśród nowych osoby w serialu znaleźli się: Leighton Meester, Miles Fowler, Alex Karpovsky i Arian Moayed.

"Nikt tego nie chce": zapowiedź 2. sezonu






