"Nikt tego nie chce": mamy zdjęcia z 2. sezonu!

23 października na Netfliksie zadebiutuje drugi sezon "Nikt tego nie chce". Serial okazał się jednym z większych hitów platformy w ubiegłym roku, lądując w rankingu Top10 w 89 krajach na świecie. Teraz serwis zaprezentował pierwsze zdjęcia z nowych odcinków.
"Nikt tego nie chce": co wiemy o 2. sezonie?
Stworzony przez Erin Foster "Nikt tego nie chce"
; opowiada historię agnostycznej autorki podcastów o seksie i niekonwencjonalnego rabina świeżo po rozstaniu. Bohaterowie spotykają się na imprezie, z której wychodzą już razem. Ta nietypowa para - Joanne (Kristen Bell
) i Noah (Adam Brody)
- od razu wie, że między nimi zaiskrzyło. Jednak ze względu na ich bardzo różne style życia na drodze do miłości stają im wszystkie współczesne przeszkody, a także ich - czasem mające dobre intencje, a czasem zapędy do sabotażu - rodziny, w tym jej siostra Morgan (Justine Lupe
) i jego brat Sasha (Timothy Simons
).
Powracającymi członkami obsady są: Kristen Bell
, Adam Brody
, Justine Lupe
, Timothy Simons
, Jackie Tohn
, Stephanie Faracy
, Michael Hitchcock
, Tovah Feldshuh
, Paul Ben-Victor
, Emily Arlook
, Sherry Cola
i Shiloh Bearman
. Wśród nowych osoby w serialu znaleźli się: Leighton Meester
, Miles Fowler
, Alex Karpovsky
i Arian Moayed
.
"Nikt tego nie chce": zapowiedź 2. sezonu