"Nioh 3" z datą premiery!

"Nioh 3" w przyszłym roku

Zwiastun z datą premiery gry "Nioh 3"

gracz wcieli się w postać Tokugawy Takechiyo, któremu miał przypaść tron szoguna. Jednak temu sprzeciwił się jego brat Tokugawa Kunimatsu. Tak zaczyna się walka o władzę i przyszłość szogunatu...Po wpadce japońskiego Amazonu, który już umieścił grę na swoich stronach, Team Ninja oficjalnie potwierdził, że gra trafi na rynek. Dostępna będzie na PC i PS5. W ofercie są dwie wersje: standardowa oraz "Treasure Box", która zaoferuje m.in. artbook i CD z soundtrackiem.gracze będą mieli do wyboru. Pierwszy to styl samuraja. Będzie on przypominał to, co fani serii znają z wcześniejszych tytułów. Pojawią się jednak nowe akcje, jak na przykład parowanie.Drugi to styl ninja. Tu liczyć się będzie szybkość (jak uniki) oraz walka w powietrzu i z dystansu.Co ciekawe gracze nie będą "skazani" na przechodzenie całej gry na jednym stylu. Twórcy umożliwią płynne przejścia z jednego stylu do drugiego.