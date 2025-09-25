Newsy Gry "Nioh 3" z datą premiery!
Team Ninja potwierdziła to, co fani wiedzieli już dzięki pomyłce japońskiego Amazonu. Gra "Nioh 3" już za kilka miesięcy będzie mieć swoją premierę.

"Nioh 3" w przyszłym roku



W "Nioh 3" gracz wcieli się w postać Tokugawy Takechiyo, któremu miał przypaść tron szoguna. Jednak temu sprzeciwił się jego brat Tokugawa Kunimatsu. Tak zaczyna się walka o władzę i przyszłość szogunatu...

Po wpadce japońskiego Amazonu, który już umieścił grę na swoich stronach, Team Ninja oficjalnie potwierdził, że gra trafi na rynek 6 lutego 2026 roku. Dostępna będzie na PC i PS5. W ofercie są dwie wersje: standardowa oraz "Treasure Box", która zaoferuje m.in. artbook i CD z soundtrackiem.


W "Nioh 3" gracze będą mieli do wyboru dwa style walki. Pierwszy to styl samuraja. Będzie on przypominał to, co fani serii znają z wcześniejszych tytułów. Pojawią się jednak nowe akcje, jak na przykład parowanie.

Drugi to styl ninja. Tu liczyć się będzie szybkość (jak uniki) oraz walka w powietrzu i z dystansu.

Co ciekawe gracze nie będą "skazani" na przechodzenie całej gry na jednym stylu. Twórcy umożliwią płynne przejścia z jednego stylu do drugiego.

Zwiastun z datą premiery gry "Nioh 3"



