"Ostatni etap" z nagrodą dla najlepszej cyfrowej rekonstrukcji

Film Wandy Jakubowskiej Ostatni etap ", zrekonstruowany cyfrowo przez FINA, zdobył prestiżową nagrodę FOCAL International Award 2021 w kategorii Najlepsza rekonstrukcja. Już w najbliższą sobotę, 26 czerwca, będzie możliwość obejrzenia go w warszawskim kinie Iluzjon! Ostatni etap " to jeden z najwcześniejszych filmów dotykających tematyki Holocaustu, częściowo zrealizowany na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. Reżyserka realistycznie obrazuje w nim horror przymusowej pracy i masowej eksterminacji, ale także opór więźniarek. Film Wandy Jakubowskiej , zdaniem filmoznawcy Tadeusza Lubelskiego, nie tylko zmienił tuż po II wojnie światowej krajobraz polskiego kina, ale też po raz pierwszy zapewnił mu międzynarodowy prestiż.Jeszcze przed oficjalną premierą w marcu 1948 roku,wzbudził zainteresowanie całego świata, który dopiero zaczynał przepracowywać traumę II wojny światowej. Reżyserka wiele lat później opowiadała: „Chęci zrobienia tego filmu zawdzięczam prawdopodobnie fakt, że w ogóle żyję. Chęć ta bowiem uchroniła mnie od przeżywania Oświęcimia subiektywnie, pozwoliła brać wszystko, co mnie otaczało, jako szczególny rodzaj dokumentacji”. Wanda Jakubowska czerpała bowiem z własnej biografii: w 1943 roku sama trafiła do obozu Auschwitz. Ostatni etap " to pierwszy polski film, który wszedł na ekrany w ponad pięćdziesięciu krajach i który prasa światowa uznała za dzieło wielkiego formatu. To jeden z najbardziej wstrząsających obrazów II wojny światowej, zrealizowany w autentycznej scenerii obozu koncentracyjnego.Digitalizacja i restauracja cyfrowa filmu Wandy Jakubowskiej została wykonana w 2019 roku w pracowniach FINA we współpracy ze Studiem Filmowym TOR (obecnie WFDiF). Do czasu podjęcia prac nad filmem był on dostępny dla widzów jedynie w postaci kopii pokazowej 35 mm oraz w wersji SD, powstałej w wyniku zgrania kopii pozytywowej za pomocą telekina. W obu przypadkach film posiadał ubytki w klatkach, obraz był bardzo zaciemniony, a dźwięk charakteryzował się występowaniem licznych hałasów i trzasków. Niektóre dialogi, istotne dla zrozumienia fabuły filmu, były wręcz niesłyszalne. W archiwum FINA nie zachował się ani negatyw filmu, ani żadna z wytworzonych na podłożu łatwopalnym w latach 40. kopii dystrybucyjnych. Na potrzeby realizacji projektu zeskanowano w standardzie 4K i przebadano sześć materiałów pozytywowych i negatywowych. Za podstawę rekonstrukcji obrazu i dźwięku przyjęto kontrnegatyw. W celu uzyskania najpełniejszej wersji filmu braki w klatkach zostały uzupełnione z nośników pozytywowych. Restauracja cyfrowa filmu Ostatni etap była współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.Światowa repremiera odrestaurowanego filmu odbyła się w lutym 2020 roku na festiwalu filmowym Berlinale, w sekcji Berlinale Classics. Film był także pokazywany w 2020 roku na festiwalach Camerimage oraz Młodzi i Film. 24 czerwca zdobył nagrodę FOCAL International Award 2021, przyznawaną twórcom różnych rodzajów materiałów audiowizualnych, w kategorii Najlepsza rekonstrukcja.Warszawska repremiera filmu odbędzie się w sobotę 26 czerwca o godzinie 17:00 w kinie Iluzjon. Przed seansem zapraszamy na prelekcję filmografek Igi Harasimowicz oraz Katarzyny Wajdy.Bilety na seans dostępne na stronie kina: http://www.iluzjon.fn.org.pl/filmy/info/4042/ostatni-etap.html