The Cinematic Orchestra i Leszek Możdżer – jedyny koncert w Polsce!

23 sierpnia w Hali Stulecia we Wrocławiu odbędzie się jedyny koncert w Polsce, podczas którego zagrają: The Cinematic Orchestra i Leszek Możdżer – legenda sceny jazzowo-elektronicznej oraz jeden z najbardziej cenionych i inspirujących pianistów. Wrocławski koncert będzie jedynym występem The Cinematic Orchestra w Polsce w 2025 roku, a zespół zaprezentuje premierowe utwory z nowej, jeszcze nie wydanej płyty. To będzie prawdziwa muzyczna uczta i jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Bilety możecie kupić TUTAJ.
The Cinematic Orchestra to pochodzący z Wielkiej Brytanii zespół o światowej renomie na scenie nu-jazzowej. Kolektyw, na czele którego stoi Jason Swinscoe, od ponad dwóch dekad finezyjnie łączy jazz, soul, elektronikę, post-rock, muzykę klasyczną i ambient. Nieustannie i na nowo definiuje pojęcie współczesnej muzyki instrumentalnej za pomocą pięknych, niekiedy prostych melodii i doskonałego wyczucia sekcji rytmicznej. Albumy "Motion" (1999), "Ma Fleur" (2007) czy "To Believe" (2019) to już klasyka gatunku. Kompozycje stworzone przez zespół znają także widzowie seriali i filmów. Wystarczy tu wymienić "Orange Is The New Black
", "Homeland
" czy "To build a home" dla serialu "Chirurdzy
"… Utwór "Arrival Of The Birds" wybrzmiewa w nagrodzonym Oscarem obrazie "Teoria wszystkiego
", a wspaniałe ścieżki dźwiękowe muzycy skomponowali na potrzeby arcydziele kina niemego "Człowiek z kamerą
" i disneyowskiej produkcji "Karmazynowe skrzydła: Tajemnice flamingów
". Leszek Możdżer
jest jednym z najbardziej cenionych i inspirujących pianistów. Ten genialny muzyk, kompozytor i aranżer zrewolucjonizował polski jazz, tworząc niezapomniane utwory, będące mieszanką klasyki, improwizacji i eksperymentów. Nagrywał m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim, Davidem Gilmourem, Marcusem Millerem, Patem Methenym, Tomaszem Stańką, Larsem Danielssonem czy Zoharem Fresco, ale także z muzykami reprezentujących niekiedy odległe gatunki muzyczne (Anna Maria Jopek
, Behemoth, Kazik
, Justyna Steczkowska
). Ma na swoim koncie ponad sto płyt – autorskich, ścieżek dźwiękowych oraz współtworzonych z innymi artystami. Wirtuozersko żongluje w nich elementami jazzu, muzyki klasycznej i awangardowej, występując na scenach całego świata. Koncert "Tu zaczyna się Wrocław": The Cinematic Orchestra i Leszek Możdżer
23 sierpnia 2025 r., godz.19:00, Wrocław, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1.
Bilety są dostępne na ebilet.pl i kupbilecik.pl, a więcej informacji o koncercie oraz artystach znajdziecie na zajezdnia.org i w mediach społecznościowych Centrum Historii Zajezdnia.
Informacja sponsorowana